24k.Right tung track mới, rủ gen Z chất vấn những tiêu chuẩn

Lấy cảm hứng từ tinh thần Sao phải theo chuẩn 24k.Right bắt tay cùng Tuborg rủ gen Z chất vấn những tiêu chuẩn độc hại

Lấy cảm hứng từ chính tinh thần bứt phá đó, 24k.Right đã chính thức nhận nhiệm vụ hệ thống, hợp tác cùng bia Tuborg cho ra mắt bản lyric video "Nhiệm vụ hệ thống tôi làm lại bài anh tên là" tự kết hợp với chính mình. Thay vì né tránh những áp lực quen thuộc mà gen Z phải đối mặt mỗi ngày, nam rapper biến chúng thành chất liệu âm nhạc sắc bén, bóc tách những góc nhìn định kiến và "checklist cuộc đời" mà người trẻ thường được kỳ vọng phải đạt được.

"Lớn là phải giữ hình tượng để cho mọi người không chê. Vừa phải thẳng thắn quyết liệt xông xáo vừa phải thanh tao. Lớn là phải nghiêm túc đừng cợt nhả, mọi người không mê".

Những câu nói quen thuộc này chính là loạt "checklist cuộc đời" gò bó mà gen Z đang phải quằn mình chạy theo mỗi ngày. Không chỉ dừng lại ở việc đồng cảm với gen Z về những áp lực theo chuẩn, 24k.Right nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ hệ thống đập tan toxic cùng bia Tuborg. Nam rapper đã biến chính những định kiến đó thành loạt punchline sắc lẹm trong bản MV "Nhiệm vụ hệ thống tôi làm lại bài anh tên là" tự kết hợp với chính mình. Chạy trên con beat giật cực gắt, sản phẩm này đã thổi bùng năng lượng tự do, rủ rê gen Z "giật tung nắp áp lực" để tự do làm chủ cuộc chơi theo chất riêng của mình.

Sức hút từ những câu punchline "bắt bài" loạt tiêu chuẩn

Quyết định lựa chọn định dạng Lyric Video giúp người nghe hoàn toàn tập trung vào phần lyric đầy rẫy những áp lực mà bất kỳ người trẻ nào cũng từng trải qua. "Phải thế này", "phải thế nọ", "đừng khác biệt quá", "đừng nổi bật quá"... tất cả được 24k.Right đưa thẳng vào bài nhạc trên nền beat dồn dập, tạo nên một nguồn cảm hứng đầy năng lượng cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, hàng loạt câu hát nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cách gọi tên chính xác những nghịch lý, áp lực quen thuộc như

"Lớn là phải giữ hình tượng để cho mọi người không chê"

"Vừa phải thẳng thắn quyết liệt xông xáo vừa phải thanh tao"

"Lớn là phải nghiêm túc đừng cợt nhả, mọi người không mê"

Hay thông điệp đậm chất bia Tuborg cũng xuất hiện xuyên suốt bài nhạc: "Chuẩn là phải vậy sao? Mà tại sao phải theo chuẩn?" Và sau cùng là lời chia sẻ dành cho bất kỳ ai đang mệt mỏi vì những đánh giá từ bên ngoài: "Chỉ cần tin vào bản thân, lời toxic anh từ chối nhận".

Những áp lực từ các chuẩn mực xã hội và kỳ vọng của người khác được 24K.Right đưa vào tác phẩm một cách chân thực

Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc, cú bắt tay giữa Tuborg và 24k.Right còn tiếp tục lan tỏa thông điệp sống đúng với bản sắc riêng. Khi hành động giật nắp chai mang tính biểu tượng của Tuborg được lồng ghép mượt mà vào thông điệp của bài hát: giật tung chiếc nắp cũng là lúc bạn tự tay giật tung mọi áp lực vô hình để mở ra những cuộc vui kịch trần. Thông qua đó bia Tuborg muốn truyền cảm hứng để người trẻ ngừng gồng mình cho vừa khuôn mẫu của người khác và tự viết nên luật chơi của chính mình.

24K Right bắt tay bia Tuborg “giật tung những áp lực” cho gen Z hè này

Cú bắt tay từ sự đồng điệu về DNA âm nhạc bứt phá

Âm nhạc sành điệu, phóng khoáng luôn là DNA bất biến của bia Tuborg. Việc thương hiệu đồng hành cùng các nghệ sĩ cá tính chính là sự đồng điệu lớn về tinh thần: cùng tin rằng cuộc sống không cần đi theo một khuôn mẫu giống nhau. Từ Đại sứ toàn cầu Jay Park - ngôi sao từ chối chiếc khuôn mẫu idol đúng công thức để tự xây đế chế Hip-hop riêng, cho đến 24k.Right ngạo nghễ, luôn biến áp lực thành chất liệu âm nhạc đậm chất riêng; tất cả đều gặp nhau ở điểm chung: Tự do và thành thật với bản sắc nguyên bản.

MV "Nhiệm vụ hệ thống tôi làm lại bài anh tên là" chính là chất xúc tác mạnh mẽ, tiếp nguồn năng lượng tích cực để cổ vũ gen Z bước khỏi con đường định sẵn, ngưng chạy theo kỳ vọng của số đông. Khi nắp chai đã giật, tuyên ngôn "phá chuẩn" của bạn cũng không nên chỉ dừng lại ở việc gật gù qua màn hình.

Beat đã lên, giờ là lúc sân khấu này nhường lại cho chính gen Z tỏa sáng! Tuborg và 24k.Right chính thức khởi động cuộc thi "Sáng tạo tuyên ngôn" với cơ hội độc nhất để bạn bước ra ánh sáng, trở thành những gương mặt "phá chuẩn" xuất hiện trực tiếp trong MV đồng sáng tạo của Tuborg x 24k.Right! Tìm hiểu và tham gia ngay tại đây.

(Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia)