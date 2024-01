250 cảnh sát đột kích 9 điểm cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 13.1, Công an TP.Đà Nẵng di lý 193 người trong đường dây cho vay nặng lãi do một người Trung Quốc cầm đầu về đến TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một ứng dụng (app) cho vay với lãi suất lên đến hơn 500%/năm với thủ đoạn tinh vi, có rất nhiều người vay tiền trực tuyến.

Sau khi xác minh, ngày 20.11.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện tập trung điều tra đường dây cho vay nặng lãi này.

Các nghi phạm bị di lý về TP.Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, quy mô mạng lưới hoạt động phạm tội rất lớn, phạm vi liên tỉnh, các nghi can lên đến hàng trăm người ở khắp các địa phương trên toàn quốc nên Công an TP.Đà Nẵng báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP.Đà Nẵng phá án.

Qua thời gian thu thập, củng cố chứng cứ, lúc 9 giờ 30 ngày 11.1, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an TP.Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương của Công an TP.HCM, Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm của đường dây cho vay nặng lãi.

Trong đó, đáng chú ý, lực lượng trinh sát đã bắt được Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nghi phạm cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, cùng nhiều đồng phạm.

Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là nghi phạm cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi NGUYỄN TÚ

Đến nay, đã có 154 nghi phạm bị bắt giữ tại TP.HCM, 39 người bị bắt tại Bình Dương. Qua khám xét, lực lượng cảnh sát thu giữ 247 máy tính, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng, phong tỏa hàng chục tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng...



Trong ngày 13.1, Công an TP.Đà Nẵng đã di lý tổng cộng 193 người về TP.Đà Nẵng để mở rộng điều tra.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, Wang YunTao cùng các đồng phạm người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh nhưng đều nhằm mục đích tạo vỏ bọc, bình phong để cho vay nặng lãi.

Mặc dù các thủ tục vay tiền qua app rất đơn giản nhưng nhóm này luôn thu thập đầy đủ thông tin cá nhân của những người liên quan, nếu người vay không trả nợ đúng hạn, chây ỳ thì bị đòi nợ kiểu "khủng bố" như ghép hình ảnh, đe dọa cả người thân, bạn bè…