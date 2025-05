2,6 triệu đoàn viên công đoàn không phải đóng công đoàn phí từ 1.6

Đây là thông tin được Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh chia sẻ với Thanh Niên ngày 29.5, xung quanh vấn đề dừng đóng công đoàn phí đang được dư luận quan tâm.

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ẢNH: T.HẰNG

Thưa ông, thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, theo tinh thần Nghị quyết số 60, công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang tới đây sẽ kết thúc hoạt động. Vậy, những đối tượng nào sẽ dừng đóng công đoàn phí, kinh phí công đoàn?

Công đoàn phí và kinh phí công đoàn là các khoản tài chính công đoàn, được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn.

Công đoàn phí là khoản tài chính công đoàn do người lao động tham gia tổ chức công đoàn cơ sở đóng. Còn kinh phí công đoàn là do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, theo Nghị quyết 60 sẽ kết thúc hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam từ ngày 30.6 tới.

Để kết thúc được Công đoàn Viên chức Việt Nam thì phải kết thúc công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam trước. Vì vậy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất, đối với các công đoàn cơ sở hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập hưởng 100% lương ngân sách sẽ kết thúc hoạt động. Khi kết thúc hoạt động sẽ không thu công đoàn phí và kinh phí công đoàn nữa. Thời điểm dừng thu bắt đầu từ 1.6.

Mặc dù không thu công đoàn phí và kinh phí công đoàn từ 1.6, nhưng các công đoàn thuộc khối này vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi kết thúc hoạt động và bàn giao tài chính, tài sản hoàn thành trước ngày 25.6.

Theo tính toán của Tổng LĐLĐ Việt Nam, có khoảng 2,6 triệu đoàn viên công đoàn trên toàn quốc không phải đóng công đoàn phí từ 1.6. Tổng số tiền công đoàn phí và kinh phí công đoàn của nhóm đối tượng dừng đóng vào khoảng trên 3.000 tỉ đồng/năm.

Chuyển công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam về các công đoàn ngành hoặc tương đương

Đối với các tổ chức công đoàn thuộc khối hành chính sự nghiệp nhưng không hưởng lương từ ngân sách thì có được dừng đóng công đoàn phí, kinh phí công đoàn hay không? Tới đây mô hình hoạt động của các công đoàn cơ sở không hưởng lương ngân sách sẽ như thế nào, thưa ông?

Đối với đơn vị sự nghiệp không hưởng lương ngân sách hoặc hưởng một phần từ ngân sách trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, hiện nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định đây là đối tượng vẫn còn tổ chức công đoàn và vẫn hoạt động bình thường như công đoàn cơ sở trước đây.

Việc sắp xếp công đoàn cơ sở này như thế nào, hiện nay Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đang giao Ban Tổ chức (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng các đề án để làm sao chuyển công đoàn cơ sở này về công đoàn ngành hoặc tương đương, hoặc địa phương để phù hợp với ngành nghề của đơn vị đó, cũng như của công đoàn đó. Thời điểm chuyển đổi mô hình chúng tôi đang phấn đấu trước ngày 15.6.

Hiện, Công đoàn Viên chức Việt Nam có hơn 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tới đây chỉ còn 3 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn hoạt động. Tới đây, chúng tôi đang tính toán sẽ bàn giao nguyên trạng về cho một công đoàn ngành cho phù hợp. Ví dụ, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội hiện thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam dự kiến sẽ chuyển về Công đoàn ngành Ngân hàng.

Ngoài công đoàn viên chức Việt Nam, theo Nghị quyết 60, tới đây công đoàn lực lượng vũ trang cũng ngừng hoạt động. Vậy còn ngành Y tế, Giáo dục, Công thương… thì sao thưa ông?

Đối với Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Công an hiện nay, Đoàn Chủ tịch cũng đã báo cáo với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để xây dựng đề án theo hướng vẫn giữ Công đoàn Công an và Công đoàn Quốc phòng. Tuy nhiên, tên gọi sẽ có thay đổi.

Công đoàn khối lực lượng vũ trang sẽ tập hợp các công đoàn cơ sở là các doanh nghiệp và các đơn vị tự chủ tài chính của công an và quốc phòng, chúng tôi đang xây dựng đề án để báo cáo Bộ Chính trị.

Còn đối với Công đoàn Giáo dục, Y tế, Công thương hoặc công đoàn ngành tới đây vẫn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết 60 và Kết luận 157, các đơn vị này sẽ phải rà soát lại, trong đó sẽ có công đoàn cơ sở của khối hành chính và sự nghiệp hưởng lương 100% thì kết thúc hoạt động.

Ví dụ, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hiện nay quản lý chủ yếu các trường đại học, cao đẳng. Các trường này là đơn vị sự nghiệp nhưng đều tự chủ chi thường xuyên hoặc chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự chủ một phần.

Tương tự, đối với khối y tế, các bệnh viện đều tự chủ nên công đoàn cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động.

Quyền lợi của đoàn viên không bị ảnh hưởng

Với việc dừng thu phí công đoàn và công đoàn phí từ 1.6, quyền lợi của đoàn viên công đoàn có bị ảnh hưởng?

Hiện, các đơn vị được phân cấp thu đã để lại 75% kinh phí công đoàn và 70% công đoàn phí để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động. Còn lại 27% nộp lên trên, công đoàn cấp trên chi trực tiếp lại cho đoàn viên, người lao động ở công đoàn cơ sở (khoảng 80% trong số 27% nộp lên trên) và số còn lại công đoàn cấp trên chi cho hoạt động của cơ quan công đoàn theo quy định của pháp luật.

Chợ tết công đoàn là một hoạt động thường niên được công đoàn tổ chức nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động vào dịp tết Nguyên đán ẢNH: THU HẰNG

Như vậy, việc không có nguồn kinh phí trên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động do Công đoàn Việt Nam triển khai.

Đối với số kinh phí công đoàn và công đoàn phí (kết dư, mới đóng) còn lại ở công đoàn cơ sở thì ban chấp hành công đoàn cơ sở được quyền chi cho các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động theo đúng quy định tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng như pháp luật của Nhà nước.

Việc chi này dừng khi công đoàn cơ sở chấm dứt hoạt động. Do đó, quyền lợi của đoàn viên, người lao động đã đóng công đoàn phí và kinh phí công đoàn vẫn được đảm bảo, kịp thời, đúng tôn chỉ, mục đích, công khai, minh bạch, đúng đối tượng…

Đối với đoàn viên công đoàn, công đoàn cơ sở đã đóng phí đến hết quý 2 rồi sẽ xử lý thế nào, thưa ông?

Thông thường, nhiều đơn vị đóng phí công đoàn theo quý. Đối với đoàn viên công đoàn và các đơn vị đã đóng công đoàn phí và kinh phí công đoàn đến quý 2 thì công đoàn cơ sở có trách nhiệm chuyển trả lại cho đơn vị đã đóng hoặc đoàn viên.

Khi kết thúc hoạt động, mọi vấn đề về tài chính, tài sản phải được thực hiện theo đúng phương châm không để lãng phí, không để thất thoát, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo tính kịp thời.