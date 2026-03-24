Ở tuổi 26, Quốc Hùng sở hữu căn nhà trị giá 10 tỉ đồng tại TP.HCM sau 5 năm đi làm. Không vay mượn, không hỗ trợ gia đình, toàn bộ số tiền đến từ quá trình tích lũy và tăng thu nhập liên tục.

Từng là du học sinh trở về Việt Nam năm 2021, anh Quốc Hùng có mức lương văn phòng khoảng 27 triệu đồng/tháng khi mới 21 tuổi, con số được xem là khá cao so với mặt bằng chung. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra: với mức thu nhập đó, phải mất hơn 15 năm mới mua được nhà.

26 tuổi mua nhà 10 tỉ ở TP.HCM: 5 năm cày 20 tiếng/ngày để an cư | Phần 2

5 năm làm việc cường độ cao

Và giải pháp duy nhất là tăng thu nhập. "Có những ngày mình làm tới 20 tiếng, gần như không nghỉ. Nhưng đổi lại, thu nhập và tích lũy tăng nhanh hơn rất nhiều", anh Hùng nói.

Cuối năm 2025, khi bước sang tuổi 26 tuổi, anh Quốc Hùng mua nhà, với giá đâu đó 10 tỉ đồng. Để đạt mục tiêu mua nhà trong năm 2025, Hùng gần như "đóng băng" cuộc sống riêng.

Kế hoạch học thạc sĩ bị hoãn. Những chuyến du lịch, buổi gặp bạn bè hay sở thích cá nhân đều bị gác lại. "Thay vì mua đồ hiệu 20 triệu, mình chuyển sang mua những thứ có giá trị lâu dài cho căn nhà".

Câu chuyện của Kỳ Hoa (28 tuổi) cũng cho thấy một hành trình tương tự. Mua nhà từ năm 22 tuổi, cô bắt đầu tiết kiệm từ rất sớm, dành hơn một nửa thu nhập cho mục tiêu này. Bên cạnh công việc chính, Hoa làm thêm nhiều việc cùng lúc, đồng thời tìm cách gia tăng nguồn thu bằng việc đầu tư nhỏ.

Nhịp sống kéo dài từ sáng sớm đến khuya muộn trở thành điều quen thuộc, trong khi chi tiêu cá nhân được tối giản tối đa để dồn lực cho mục tiêu mua nhà.

Quỳnh Hoa mua nhà từ năm 22 tuổi, chấp nhận làm nhiều công việc cùng lúc và tiết kiệm phần lớn thu nhập để sớm đạt mục tiêu an cư ẢNH: THÚY AN

Không chỉ ở Việt Nam, giấc mơ sở hữu nhà trước tuổi 30 đang trở nên khó với nhiều thế hệ trẻ tại các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nhật Bản.

Giấc mơ xa tầm với

Tại Hàn Quốc, cuộc khủng hoảng nhà ở đang khiến người trẻ gần như bị loại khỏi thị trường sở hữu nhà.

Báo Seoul Economic Daily dẫn số liệu từ báo cáo "Xu hướng xã hội tại Hàn Quốc năm 2025" do Viện Nghiên cứu Thống kê Quốc gia thuộc Cơ quan Dữ liệu Quốc gia cho thấy hơn 70 % người dưới 40 tuổi không sở hữu nhà, và tỉ lệ không sở hữu nhà ở độ tuổi 20-30 vẫn rất cao. Tỷ lệ này tăng mạnh so với trước do giá nhà ở các đô thị như Seoul tăng cao, khiến nhiều thế hệ trẻ buộc phải thuê nhà dài hạn hoặc sống trong các loại nhà giá rẻ kiểu ký túc xá.

Tại Trung Quốc, dù tỷ lệ sở hữu nhà của các hộ gia đình vẫn ở mức cao, thực tế lại cho thấy một xu hướng khác: nhiều người trẻ ở thành phố lớn không còn mặn mà với việc mua nhà. Chi phí quá lớn, thu nhập không theo kịp và áp lực kinh tế khiến họ lựa chọn trì hoãn cả việc lập gia đình lẫn kế hoạch an cư, ưu tiên chi tiêu cho nhu cầu cá nhân nhiều hơn.

Giá nhà tăng nhanh tại các đô thị lớn khiến người trẻ buộc phải trì hoãn mua nhà, chấp nhận thuê dài hạn hoặc sống trong các không gian giá rẻ

Người trẻ hụt hơi trong 'cuộc đua' nhà ở

Điểm chung dễ thấy là giá nhà và thu nhập đang chạy theo hai tốc độ hoàn toàn khác nhau, và khoảng cách này ngày càng nới rộng theo thời gian.

Trong bối cảnh đó, việc mua nhà sớm không còn là câu chuyện đơn thuần của tài chính, mà trở thành một lựa chọn mang tính đánh đổi. Đằng sau mỗi căn nhà là những năm tháng làm việc cường độ cao, thắt chặt chi tiêu và chấp nhận hy sinh không ít trải nghiệm cá nhân.

Dù vậy, việc đánh đổi có đáng hay không vẫn là câu hỏi không có đáp án chung. Với một số người, đó là áp lực, nhưng có thể với người khác, lại là thành tựu xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực.