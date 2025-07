28 hộ dân biên giới Y Tý có nhà mới: Niềm tin vào một tương lai tươi sáng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang; bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai; ông Hà Đức Hải, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai; bà Trần Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, đã tham dự buổi lễ.

Đoàn đại biểu thăm ngôi nhà vừa khánh thành của hộ dân Thào A De ẢNH: ĐÌNH HUY

Chương trình xây dựng 28 ngôi nhà cho người dân thiệt hại do mưa lũ được triển khai từ tháng 10.2024 là hoạt động hưởng lời kêu gọi trong Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, do T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 10.9.2024 và phong trào thi đua "cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong phạm vi cả nước.

Biểu tượng của sự hồi sinh, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ xúc động khi trực tiếp chứng kiến những ngôi nhà mới khang trang, to đẹp được bàn giao cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ sau cơn bão số 3 năm 2024.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định, chương trình là kết quả của sự chung tay, đồng lòng của những tấm lòng vàng. Từ sự chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, sự kết nối đầy tâm huyết của Báo Thanh Niên, đến sự hỗ trợ tài chính quý báu từ Tập đoàn Hòa Phát, cùng với sự đối ứng của gia đình và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và ủy ban MTTQ các cấp.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐÌNH HUY

"Không chỉ là dự án thiện nguyện xã hội, chương trình này còn là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cao đẹp của dân tộc ta", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên đánh giá cao những đóng góp của Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám sát công trình cùng bà con xây nên những mái ấm này.

"Đó là hình ảnh đẹp về tình quân dân, về trách nhiệm của người lính với nhân dân", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng cho rằng, 28 ngôi nhà này không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà là biểu tượng của sự hồi sinh, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Khi có một ngôi nhà vững chãi, đồng bào các dân tộc ở Y Tý sẽ có điểm tựa vững chắc để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

"Chương trình xây dựng 28 ngôi nhà cho người dân thiệt hại do mưa lũ ở Y Tý mãi mãi là biểu tượng, một câu chuyện đẹp về tình người, về sức mạnh của sự đoàn kết và sẻ chia. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù thiên tai có tàn phá đến đâu, dù bao nhiêu khó khăn chồng chất thì tình người và tinh thần tương thân tương ái sẽ luôn là nguồn động lực mạnh mẽ nhất giúp chúng ta vượt qua tất cả", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.

Mái ấm vững chắc cho đồng bào nơi biên cương Tổ quốc

Cũng tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ vui mừng, xúc động khi có mặt tại mảnh đất biên cương Y Tý để chứng kiến lễ khánh thành và bàn giao 28 ngôi nhà mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐÌNH HUY

Đây không chỉ là niềm vui của riêng 28 gia đình, mà là niềm vui chung của cả cộng đồng, của tuổi trẻ cả nước - những người luôn đau đáu với trách nhiệm dựng xây và giữ gìn biên cương của Tổ quốc.

Theo chị Trang, ngay sau khi thiên tai xảy ra, với tinh thần "đâu khó có thanh niên", T.Ư Đoàn đã chỉ đạo Báo Thanh Niên - cơ quan báo chí chủ lực của T.Ư Đoàn - phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và sự đồng hành của Tập đoàn Hòa Phát triển khai ngay chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại.

Không chỉ làm nhiệm vụ truyền thông, Báo Thanh Niên đã phát huy vai trò là cánh tay nối dài của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, vận động xã hội, kết nối nguồn lực và trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tinh thần chủ động, trách nhiệm và đầy tâm huyết.

"Chúng tôi đánh giá cao sự sáng tạo, chủ động và tâm huyết của Báo Thanh Niên trong việc khởi xướng và thúc đẩy chương trình đầy ý nghĩa này. Ghi nhận sâu sắc sự đồng hành thiết thực, hiệu quả và trách nhiệm xã hội cao cả của Tập đoàn Hòa Phát, một đơn vị luôn sẵn sàng chung tay cùng tổ chức Đoàn vì cộng đồng. Đặc biệt, chúng tôi biểu dương tinh thần hành động cụ thể, thiết thực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, những người lính quân hàm xanh đã trực tiếp bám bản, bám dân, không quản gian khó để cùng nhân dân địa phương dựng xây những mái nhà kiên cố và nghĩa tình", chị Trang nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và ông Thào A Giấy kéo biển khánh thành ngôi nhà mà ông Giấy được tặng ẢNH: ĐÌNH HUY

Bí thư T.Ư Đoàn khẳng định, kết quả hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cho tình quân dân keo sơn như cá với nước - một truyền thống quý báu được vun đắp từ trong kháng chiến và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

"Từ thành quả hôm nay, chúng ta càng có thêm niềm tin rằng khi có sự chung tay, đồng lòng giữa các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và người dân, thì mọi khó khăn, thách thức đều có thể vượt qua. Chúng ta không chỉ xây được nhà cho dân mà còn xây được niềm tin, dựng được ý chí, truyền được cảm hứng cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay", chị Trang nói và khẳng định T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo, thúc đẩy các hoạt động tình nguyện, lan tỏa các mô hình tốt cách làm hay để tuổi trẻ Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào, hành động vì Tổ quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng hộ dân Thào A Giấy trước ngôi nhà mới ẢNH: ĐÌNH HUY

Là đơn vị tài trợ cho chương trình, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, cho biết thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên, tập đoàn đã tài trợ 10 tỉ đồng cho tỉnh Lào Cai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và tái thiết, xây dựng lại nhà cửa...

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, riêng tại xã Y Tý, Tập đoàn Hòa Phát đã quyết định hỗ trợ xây dựng lại nhà cho 28 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng với giá trị tài trợ mỗi hộ là 200 triệu đồng, tương đương 5,6 tỉ đồng.

"Cuộc sống đã thực sự hồi sinh trên mảnh đất này, với sự chung tay của các cấp chính quyền và cả cộng đồng. Bản thân chúng tôi cũng thấy hạnh phúc vì đã góp phần hỗ trợ bà con vượt qua những khó khăn của thiên tai", bà Hiền nói.

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, cho biết 28 ngôi nhà được khánh thành hôm nay là nhân duyên giữa Báo Thanh Niên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Hòa Phát.

Đại tá Trần Quang Tùng chia sẻ tại buổi lễ ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngay sau bão số 3, đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, thăm tặng quà các gia đình bị thiệt hại. Khi lên đến địa bàn, thấy thiệt hại rất lớn, Báo Thanh Niên đã kết nối rất nhanh với Tập đoàn Hòa Phát để đồng hành, hỗ trợ cho chương trình này. Đại tá Trần Quang Tùng khẳng định, những mái ấm này không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân mà còn góp phần cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu biên giới vững mạnh, phát triển.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã chung tay, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xây dựng nhà cho các hộ gia đình, giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”, đại tá Trần Quang Tùng chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, bày tỏ sự xúc động với nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng, báo chí, doanh nghiệp đối với đồng bào biên giới Lào Cai.

Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐÌNH HUY

"Những ngôi nhà khang trang kiên cố cho các hộ dân được bàn giao hôm nay không chỉ là nơi ở mà còn là niềm tin, động lực để giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội trên vùng biên cương của Tổ quốc", bà Bình nói.