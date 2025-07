Những 'mái ấm hạnh phúc' trên vùng biên cương Y Tý

Hôm nay bàn giao 28 ngôi nhà cho người dân Y Tý

Chương trình xây dựng 28 nhà dân cho người dân thiệt hại do mưa lũ là hoạt động hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi), do T.Ư MTTQ VN tổ chức ngày 10.9.2024 và Phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước. Báo Thanh Niên kết nối Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ kinh phí xây dựng 28 ngôi nhà với số tiền 200 triệu đồng/ngôi, tổng giá trị hỗ trợ là 5,6 tỉ đồng. Sáng nay 18.7, tại thôn Phìn Chải 2, Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao toàn bộ 28 ngôi nhà cho các gia đình.