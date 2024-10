Giúp người dân xã biên giới A Lù xây nhà mới sau bão số 3

Sáng 28.10, lễ khởi công xây dựng ngôi nhà đầu tiên diễn ra tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, với sự tham dự của ông Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai; bà Trần Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát.

Khởi công xây nhà cho 2 anh em mất cả bố và mẹ sau bão Yagi

Không nghĩ sẽ được hỗ trợ xây nhà nhanh đến thế !

Ngôi nhà đầu tiên được khởi công xây dựng dành cho anh Thào A De (18 tuổi, trú thôn Phìn Chải 2, xã A Lù). Trong trận mưa lũ kinh hoàng sau bão số 3 hồi đầu tháng 9 vừa qua, anh De đã mất đi cả bố và mẹ là ông Thào A Phìn (39 tuổi) và bà Sùng Thị Pia (38 tuổi). Ngôi nhà nơi anh sinh ra và lớn lên cũng bị mưa lũ và bùn đất xóa sổ.

Anh Thào A De sẽ chẳng bao giờ quên được cuộc gọi báo tin dữ vào ngày 9.9. Khi ấy anh đang làm công nhân ở Hải Dương. Nhận được tin, anh vội vã về nhà nhưng do đường bị sạt lở nên phải đi bộ, mãi đến ngày 13.9 anh mới về tới. Khi ấy, bố mẹ anh đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy và chôn cất xong.

[FLYCAM] Ám ảnh những quả đồi chi chít vết sạt lở ở Lào Cai

Giờ đây người thân của anh Thào A De chỉ còn em gái Thào Thị Nhè (học sinh lớp 11, Trường THPT số 2 Bát Xát). Nhè thoát chết do hôm 9.9 không có mặt ở nhà. "Khi trở về nhà, bố mẹ không còn, nhà cửa, tài sản bị vùi lấp hoàn toàn. Hai anh em tôi thoát nạn nhưng đã mồ côi sau mưa lũ, phải đi ở nhờ nhà người thân. Tôi cũng không nghĩ hai anh em được Báo Thanh Niên kết nối các đơn vị hỗ trợ xây lại nhà nhanh đến thế. Tôi xin cảm ơn quý cơ quan, đơn vị đã quan tâm giúp đỡ để em gái được tiếp tục đến trường", anh Thào A De xúc động chia sẻ.

Ông Lồ A Sính, Bí thư Đảng ủy xã A Lù, nói: "Hôm nay, Báo Thanh Niên phối hợp với BĐBP tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Hòa Phát, Ban vận động cứu trợ H.Bát Xát tổ chức lễ khởi công xây dựng 28 căn nhà cho 28 hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta mà các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã gửi đến nhân dân xã A Lù".

Ông Sính cho rằng kinh phí xây nhà (mỗi căn 200 triệu đồng) là số tiền quá lớn mà nhiều hộ lao động ở địa phương nhiều năm cũng chưa tích cóp được.

Khẳng định tình quân dân ngày càng bền chặt

Tại lễ khởi công, đại tá Trần Quang Tùng chia sẻ, ảnh hưởng của bão số 3 đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, tài sản, hoa màu, cơ sở hạ tầng đối với người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung, người dân và cán bộ, chiến sĩ BĐBP ở khu vực biên giới nói riêng. Trước những mất mát nặng nề, người dân Lào Cai đã nhận được sự chia sẻ của nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt trong thời gian vừa qua đơn vị đã phối hợp Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức khảo sát xây dựng nhà cho 28 hộ tại xã A Lù.

Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang (bìa trái), đại tá Trần Quang Tùng (thứ 3 từ trái sang); bà Trần Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát (thứ 2 từ phải sang) và nhà báo Trần Việt Hưng (bìa phải) động viên gia đình anh Thào A De

Đại tá Tùng khẳng định đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, xây dựng theo hình thức cuốn chiếu. Hộ dân nào có đất, đảm bảo các thủ tục pháp lý sẽ ưu tiên làm trước; sau đó tiến hành đồng loạt khởi công các nhà còn lại. "Chúng tôi đã làm việc với đơn vị thi công và phấn đấu hoàn thành toàn bộ 28 căn nhà trước 20.1.2025. Tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các lực lượng, trong thời gian sớm nhất 28 hộ gia đình đều có mái ấm để ổn định cuộc sống, góp phần cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn", đại tá Tùng nhấn mạnh.

Cũng tại lễ khởi công, nhà báo Trần Việt Hưng bày tỏ, chưa đầy 1 tháng sau buổi làm việc đầu tiên giữa Báo Thanh Niên, đại diện Tập đoàn Hòa Phát, UBND H.Bát Xát và BĐBP tỉnh Lào Cai, lễ khởi công xây dựng ngôi nhà đầu tiên tại xã A Lù đã được tổ chức. Đây là kết quả của tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nỗ lực, cố gắng rất lớn của tất cả các đơn vị. "Chúng tôi nhận thức rằng xây mới 28 ngôi nhà tại xã A Lù, địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn tại H.Bát Xát, là một dự án thiện nguyện đặc biệt ý nghĩa khi có sự đồng hành của quý bạn đọc, đối tác của Thanh Niên hướng về chăm lo, hỗ trợ đồng bào biên giới. Những ngôi nhà được xây dựng kiên cố, khang trang không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại xã A Lù bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 có nơi ở mới an toàn hơn sau những đau thương, mất mát không thể bù đắp trong cơn bão, mà còn là những công trình mang biểu tượng về tinh thần đoàn kết quân dân, sức sống vươn lên mạnh mẽ của đồng bào các dân tộc thiểu số sau thiên tai, là sự hỗ trợ, động viên đồng bào yên tâm gắn bó với địa bàn biên giới, chung tay cùng BĐBP tham gia gìn giữ an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia", nhà báo Trần Việt Hưng nói.

Nhà báo Trần Việt Hưng bày tỏ hy vọng Tập đoàn Hòa Phát, UBND H.Bát Xát, BĐBP tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ để bàn giao nhà cho người dân kịp đón Tết Nguyên đán năm 2025.

Ông Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, gửi lời cảm ơn tới Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát đã quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, dành tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ to lớn, thiết thực, kịp thời đối với người dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nói chung và người dân các dân tộc khu vực biên giới H.Bát Xát nói riêng trong việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Ông Giang đề nghị H.Bát Xát và BĐBP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng 28 căn nhà để nguồn vốn của chương trình sẽ được sử dụng bảo đảm đúng đối tượng, các căn nhà sẽ được xây dựng đúng thiết kế, quy chuẩn, hoàn thành đúng tiến độ đề ra, qua đó tạo niềm tin, uy tín đối với nhà tài trợ.