Quảng Trị: Công an bám địa bàn, giúp dân vượt mưa lũ sau bão số 6

Ngày 28.10, đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã đến xã Vĩnh Long (H.Vĩnh Linh) để chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tiếp tục bám địa bàn, ứng phó khẩn cấp các tình huống, hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong mưa lũ với tinh thần "chủ động, kịp thời, khẩn trương, nhanh nhất; lúc dân cần, lúc dân khó có công an".

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải qua) chỉ đạo việc ứng cứu người dân bị ngập lũ ở xã Vĩnh Long (H.Vĩnh Linh) ẢNH: THANH LỘC

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 (bão Trà Mi), tại xã Vĩnh Long có khoảng 600 nhà dân bị ngập nước, trong đó có hơn 400 nhà dân bị ngập nặng. Ngoài đồng ruộng, nước lên cao bằng đỉnh lũ năm 2020, phía trong đê vượt đỉnh lũ năm 2020. Trước đó, đêm 27.10, lực lượng công an kịp thời tiếp cận các điểm bị ngập nặng trên địa bàn xã để đưa hơn 30 người già và trẻ em đến nơi an toàn.

Bà bồng cháu, bật khóc nhìn lũ tràn vào nhà sau bão Trà Mi

Đại tá Nguyễn Đức Hải chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục bám địa bàn, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu lãnh đạo các cấp, phối hợp với các ban, ngành và các lực lượng sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng để giúp dân.

Đại tá Hải cũng yêu cầu lực lượng công an cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, bởi tình hình mưa lũ dự báo còn diễn biến bất thường, với mục đích cao nhất bảo đảm tính mạng, tài sản cho người dân.

Công an Quảng Trị ứng cứu người dân xã Vĩnh Long (H.Vĩnh Linh) trong đêm 27.10 ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 6, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị ban hành điện chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai phương án phòng chống mưa bão và đề nghị các Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp về địa bàn phụ trách, nắm tình hình, chỉ đạo công tác phòng, chống và ứng phó với mưa bão.