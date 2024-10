Xem nhanh 12h: Xôn xao đề văn 'lối sống phông bạt' | Tình tiết vụ trộm 100 cây vàng của dì ruột

Xem nhanh 12h ngày 30.10 có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 30.10: Xôn xao đề văn 'lối sống phông bạt' | Tình tiết vụ trộm 100 cây vàng của dì ruột

TP.HCM: Phát hiện du khách vận chuyển trái phép hơn 700 viên kim cương

Mới đây (29.10), đại diện Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện một nam du khách Ấn Độ có hành vi vận chuyển trái phép, không phải một, hay một vài mà là hơn 700 viên kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam.

Câu chuyện bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng 23.10, khi nam du khách này đáp chuyến bay đến TP.HCM. Qua kiểm tra, các viên kim cương cả tự nhiên lẫn nhân tạo, với trị giá ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng, đã bị phát hiện.

Công an thu giữ hơn 700 viên kim cương từ người đàn ông quốc tịch Ấn Độ ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Xôn xao đề kiểm tra ngữ văn 'lối sống phông bạt của giới trẻ'

Trên mạng xã hội hiện đang lan truyền đề kiểm tra môn ngữ văn giữa học kỳ 1 của một lớp 10 tại trường có tiếng ở TP.HCM chỉ vỏn vẹn một dòng với 17 từ có nội dung: "Hãy viết bài văn nghị luận bàn về Lối sống phông bạt của giới trẻ hiện nay".

Trong thời gian qua, thuật ngữ “lối sống phông bạt" cũng trở nên phổ biến sau một vài vụ việc gây xôn xao mạng xã hội, ám chỉ một lối sống lộng lẫy, hào nhoáng bề ngoài nhưng thiếu chân thật bên trong. Các giáo viên của ngôi trường đang được nhắc đến đã có một cú 'bắt trend' khiến học sinh vừa bất ngờ vừa thích thú. Cùng theo dõi xem họ đã nói gì về đề kiểm tra này trong chuyên mục "Từ khóa hôm nay" của bản tin Xem nhanh 12h ngày 30.10.

Đề kiểm tra môn ngữ văn đang được lan truyền trên mạng xã hội đề cập đến lối sống phông bạt của giới trẻ ẢNH TRÊN DIỄN ĐÀN HỌC SINH

Vụ cháu gái trộm 100 cây vàng của dì ruột: Hé lộ tình tiết hy hữu

Ngày 28.10.2024, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Huỳnh Cẩm Phượng (60 tuổi) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" và tạm giam 3 tháng đối với ông Huỳnh An Ninh (56 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "che giấu tội phạm".

Trước đó, vào ngày 16.10.2024, Công an xã Hựu Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo của một cụ bà (năm nay 87 tuổi) về việc bị mất trộm tài sản. Cụ thể vào ngày 11.10.2024, khi mở tủ kiểm tra giấy tờ thì cụ bà phát hiện bị mất tài sản gồm: 100 lượng vàng 24K, 1 nhẫn hột xoàn, 1 sợi dây chuyền 1 lượng vàng 18K và một số nhẫn vàng 24K.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Trà Ôn và các đơn vị có liên quan nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra, xác minh; đồng thời mời những người có biểu hiện nghi vấn lên làm việc.

Qua đấu tranh làm việc, bà Huỳnh Cẩm Phượng đã khai nhận chính mình đã lấy trộm số vàng của cụ bà và ông Huỳnh An Ninh (em ruột bà Phượng) biết chuyện này nhưng không tố giác tội phạm.

