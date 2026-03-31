28 ý tưởng công nghệ Việt tranh giải thưởng 255.000 USD

Qualcomm vừa công bố danh sách 28 đội được lựa chọn vào chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2026 (QVIC). Năm nay, số lượng đội thi tăng lên 28 thay vì 10 startup và dự án nghiên cứu như năm ngoái.

QVIC được tổ chức từ năm 2019, đã hỗ trợ ươm tạo 50 startup Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ. Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), chương trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ Việt Nam phát triển. Đến nay, các startup này đã nộp hơn 150 đơn sáng chế.

Tổng giải thưởng 255.000 USD

Các ý tưởng tranh tài trải dài trong các lĩnh vực như Thành phố thông minh, Internet vạn vật (IoT), Robotic/Drone, Chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp thông minh (AgriTech), đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI) và Phân tích dữ liệu.

Các đội thắng giải trong chương trình QVIC 2025 ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

QVIC 2026 sẽ tài trợ cho mỗi đội khoản tiền ban đầu, kèm các hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực AI và phân tích dữ liệu. Đội ngũ chuyên gia của QVIC cũng sẽ tư vấn về kinh doanh, đào tạo sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế để tiếp tục phát triển đề án trong giai đoạn ươm tạo kéo dài 3 tháng.

Sau đó, 15 trong số 28 đội sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc kéo dài 3 tháng với hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và nộp bằng sáng chế. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 8.8.2026 sẽ là màn cạnh tranh khốc liệt với tổng giải thưởng trị giá 255.000 USD. Trong đó, giải Nhất trị giá 100.000 USD, giải Nhì 75.000 USD, giải Ba 50.000 USD và hai giải Khuyến khích trị giá 15.000 USD mỗi giải dành cho các dự án nghiên cứu sáng tạo.

Việc tuyển chọn các đội để ươm mầm dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm năng lực kỹ thuật, mức độ sáng tạo của sản phẩm, khả năng đăng ký sáng chế, thương mại hóa cũng như tính phù hợp với tiến trình chuyển đổi số và mục tiêu phát triển Công nghiệp 4.0 của Việt Nam.

Điểm mới của QVIC 2026

Ngoài việc mở rộng số đội tham gia, QVIC 2026 cũng chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể về các lĩnh vực mới. Các đội năm nay thể hiện sức mạnh vượt trội trong lĩnh vực trọng yếu như AI, robotic, trung tâm dữ liệu, IoT và giải pháp đô thị thông minh. Đây được xem là những lĩnh vực sẽ định hình năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai.

Theo ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật, Tập đoàn Qualcomm, điểm nổi bật ở các đội tham gia QVIC năm nay là tinh thần liên tục đổi mới. Từ dự án khởi nguồn trong trường đại học đến startup, tất cả hướng đến mục tiêu đưa công nghệ vào trong đời sống.

"Các đội không chỉ xây dựng các mô hình AI riêng lẻ mà đang chuyển sang những quy trình làm việc tổng thể và hệ thống AI agentic có khả năng cảm nhận, quyết định và hành động trong điều kiện thực tế. Điều đó đòi hỏi các lựa chọn kỹ thuật mang tính kỷ luật trong điện toán biên, năng lượng, cảm biến và hiệu quả suy luận", ông Sudeepto Roy nhận xét.

Ông Sudeepto Roy, Phó chủ tịch kỹ thuật, Tập đoàn Qualcomm ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Lãnh đạo Qualcomm cam kết sẽ giúp chuyển tham vọng kỹ thuật này thành các nền tảng có khả năng mở rộng, nơi đổi mới công nghệ sâu và sở hữu trí tuệ được tích lũy theo vòng đời phát triển của startup.

Đánh giá về ý nghĩa của QVIC 2026, đại diện Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ KH-CN) cho rằng nỗ lực của Qualcomm là đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chương trình sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và các nhóm nghiên cứu tại Việt Nam phát triển các giải pháp công nghệ có giá trị, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong giai đoạn ươm tạo, các đội sẽ nhận được hỗ trợ bao gồm hướng dẫn kỹ thuật và kinh doanh, quyền truy cập vào phòng lab R&D của Qualcomm Việt Nam tại Hà Nội, cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề từ các nhóm kỹ thuật địa phương. Các phòng lab của Qualcomm bao gồm khả năng hỗ trợ ML/AI, phòng lab camera, audio, buồng RF, kiểm tra nhiệt và xử lý lỗi modem.