    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    29 con trâu, bò chết bất thường trong rừng ở Nghệ An

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan
    Ít nhất 29 con trâu, bò của người dân xã miền núi Hữu Kiệm (Nghệ An) chết bất thường trong những ngày gần đây với các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, sùi bọt mép, khiến người dân lo lắng.

    Ngày 7.11, thông tin từ UBND xã Hữu Kiệm (Nghệ An) cho biết, từ ngày 3 - 7.11, địa phương ghi nhận 29 con trâu, bò của người dân ở 4 bản bị chết bất thường khi được chăn thả trong rừng.

    Trong số này, đàn trâu 33 con của gia đình ông Ven Phò Thủy (49 tuổi, ngụ bản Khe Nạp) có đến 19 con bị chết. Các con trâu trước khi chết đều có biểu hiện đầy hơi, chướng bụng, sùi bọt mép.

    29 con trâu, bò chết bất thường trong rừng ở Nghệ An - Ảnh 1.

    Trâu được phát hiện chết trong rừng

    ẢNH: Đ.PHƯỚC

    Ông Thủy cho biết, ngoài những triệu chứng trên, một số con trâu còn bị khó thở, sưng chân. Trước tình trạng trâu chết bất thường, gia đình đã đưa những con còn sống về nuôi nhốt tại trang trại, cách khu vực chăn thả khoảng 1 km để cách ly và tiếp tục theo dõi.

    Theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, gia đình ông Thủy đã đưa số trâu chết đi tiêu hủy nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

    29 con trâu, bò chết bất thường trong rừng ở Nghệ An - Ảnh 2.

    Người dân đưa số trâu còn sống về nuôi nhốt để theo dõi

    ẢNH: Đ.PHƯỚC

    Ông Đặng Đức Phước, Phó chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, cho biết, chiều 7.11, cán bộ chuyên môn đã lấy mẫu bệnh phẩm, gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An để xét nghiệm, xác định nguyên nhân khiến trâu, bò chết hàng loạt.

    Trước mắt, chính quyền xã đang tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiêu hủy toàn bộ gia súc chết, vệ sinh, khử trùng khu vực chăn nuôi; đồng thời vận động các hộ đưa gia súc về nuôi nhốt để theo dõi, hạn chế chăn thả trong rừng.

    Tin liên quan

    Quảng Ngãi: Gần 200 con trâu, bò chết do mắc bệnh viêm da nổi cục

    Quảng Ngãi: Gần 200 con trâu, bò chết do mắc bệnh viêm da nổi cục

    Bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò đã khiến 913 con mắc bệnh, làm chết 193 con tại 7 địa phương của tỉnh Quảng Ngãi.

    Khám phá thêm chủ đề

    Trâu bò Nghệ An UBND xã Hữu Kiệm

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận