29 con trâu, bò chết bất thường trong rừng ở Nghệ An

Ngày 7.11, thông tin từ UBND xã Hữu Kiệm (Nghệ An) cho biết, từ ngày 3 - 7.11, địa phương ghi nhận 29 con trâu, bò của người dân ở 4 bản bị chết bất thường khi được chăn thả trong rừng.

Trong số này, đàn trâu 33 con của gia đình ông Ven Phò Thủy (49 tuổi, ngụ bản Khe Nạp) có đến 19 con bị chết. Các con trâu trước khi chết đều có biểu hiện đầy hơi, chướng bụng, sùi bọt mép.

Trâu được phát hiện chết trong rừng ẢNH: Đ.PHƯỚC

Ông Thủy cho biết, ngoài những triệu chứng trên, một số con trâu còn bị khó thở, sưng chân. Trước tình trạng trâu chết bất thường, gia đình đã đưa những con còn sống về nuôi nhốt tại trang trại, cách khu vực chăn thả khoảng 1 km để cách ly và tiếp tục theo dõi.

Theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, gia đình ông Thủy đã đưa số trâu chết đi tiêu hủy nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Người dân đưa số trâu còn sống về nuôi nhốt để theo dõi ẢNH: Đ.PHƯỚC

Ông Đặng Đức Phước, Phó chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, cho biết, chiều 7.11, cán bộ chuyên môn đã lấy mẫu bệnh phẩm, gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An để xét nghiệm, xác định nguyên nhân khiến trâu, bò chết hàng loạt.

Trước mắt, chính quyền xã đang tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiêu hủy toàn bộ gia súc chết, vệ sinh, khử trùng khu vực chăn nuôi; đồng thời vận động các hộ đưa gia súc về nuôi nhốt để theo dõi, hạn chế chăn thả trong rừng.