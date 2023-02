3 anh em sinh ba tình nguyện nhập ngũ

Sinh ba đã đặc biệt, và càng đặc biệt hơn khi cả ba cùng tự nguyện đăng ký nhập ngũ, lên đường thực hiện nghĩa vụ của công dân.

3 anh em sinh ba Thông, Phát, Thiện bên cha

Lê Lâm

Ông Nguyễn Văn Sinh (ngụ ấp 3, xã Tam An, H.Long Thành, Đồng Nai) cho biết 3 đứa con sinh ba của mình gồm Nguyễn Trương Minh Thông, Nguyễn Trương Minh Phát và Nguyễn Trương Minh Thiện, đã cùng nhau viết đơn xin nhập ngũ và đều trúng tuyển. Cả ba được phân về cùng một đơn vị là Lữ đoàn Pháo binh 96 (thuộc Binh chủng Pháo binh). Cả gia đình ông Sinh đều ủng hộ việc cả ba người con tình nguyện nhập ngũ.

Ông Sinh chia sẻ: "Việc 3 đứa con đăng ký lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân đều do các con tự quyết định, chứ gia đình tôi không ép buộc, ngược lại đều hoàn toàn ủng hộ". Rồi ông cho biết thêm: "Ba đứa nó lâu nay làm gì cũng có nhau, giờ cùng nhau đi bộ đội như vậy cũng tốt".

Đại diện cho 3 anh em, người anh cả Nguyễn Trương Minh Thông nói: "Ba đứa em lớn lên cùng nhau, giờ 3 đứa quyết định cùng nhau đi nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước".

Ông Nguyễn Văn Tân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tam An, cho biết gia đình ông Sinh thuộc diện hộ nghèo, ai thuê gì làm đó.

Theo quy định, nếu như gia đình ông Sinh có đơn xin thì hội đồng xét tuyển sẽ xem xét tạm hoãn nghĩa vụ đối với cả ba người con. Tuy nhiên, gia đình ông Sinh không xin hoãn mà cả ba người con còn tự nguyện đăng ký nhập ngũ rất là đáng quý.

Cũng theo ông Tân, để động viên, Ban Chỉ huy quân sự và Mặt trận tổ quốc H.Long Thành đã vận động được 120 triệu đồng giúp ông Sinh sửa lại căn nhà. "Đây là chương trình "Ngôi nhà hậu phương", trong ngày hội tòng quân, chính quyền sẽ trao phần quà này cho gia đình", Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tam An cho biết.

Gia đình ông Sinh có tổng cộng 7 người con. Ông Sinh nhớ lại thời điểm vợ mang thai 3 người con trai kể trên, do không có điều kiện nên cũng chẳng đi siêu âm, gia đình cũng không biết trai hay gái, cũng chẳng nghĩ là sinh ba. Tuy nhiên do thấy bụng vợ to hơn bình thường, ông Sinh nghĩ là sinh đôi nên đã sắm sẵn 2 bộ áo quần, vật dụng kèm theo dành cho trẻ sơ sinh.

"Nhưng khi sinh xong, ở nhà gọi điện bảo mua thêm 1 bộ nữa, vợ sinh ba chứ không phải sinh đôi", ông Sinh vừa cười vừa hạnh phúc kể lại kỷ niệm đáng nhớ.

Người vợ sau đó sinh thêm một bé gái nữa (nay đang học lớp 9) và do mắc bệnh hiểm nghèo nên bà đã qua đời vào năm 2015. Còn lại một mình ông Sinh bươn chải trăm bề lo cho đại gia đình. Khi đã đủ lớn, 3 anh em Thông, Phát, Thiện cũng phụ với người cha làm thêm các công việc phù hợp lứa tuổi khi có thời gian rảnh rỗi, như đi giữ xe đám cưới, đám hỏi…

Cả ba đã tốt nghiệp THPT và nguyện vọng của cả ba anh em trước mắt là hoàn thành nghĩa vụ quân sự của công dân, nếu được phục vụ trong quân ngũ lâu dài thì cũng sẽ nắm bắt cơ hội.