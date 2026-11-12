3 biểu hiện tiểu tiện là dấu hiệu thận đang bị tổn thương

Đáng chú ý, một số biểu hiện có thể xuất hiện từ giai đoạn sớm, trước khi người bệnh nhận thấy những triệu chứng rõ rệt khác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khi khả năng cô đặc nước tiểu của thận giảm, người mắc có thể đi tiểu nhiều hơn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những dấu hiệu khi đi tiểu có thể do chức năng thận suy giảm:

Nước tiểu thường xuyên có nhiều bọt

Nước tiểu đôi khi xuất hiện một vài bọt lớn và nhanh chóng tan sau khi đi tiểu thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu nước tiểu liên tục có nhiều bọt nhỏ, dày, tồn tại lâu và khó tan, đây có thể là dấu hiệu protein đang xuất hiện bất thường trong nước tiểu.

Sự hiện diện của protein có thể làm thay đổi đặc tính của nước tiểu, khiến nước tiểu dễ tạo bọt hơn. Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ (NKF) cho biết nước tiểu có nhiều bọt kéo dài là dấu hiệu protein đang rò rỉ qua các bộ lọc của thận. Đây là biểu hiện cần được chú ý, đặc biệt ở người mắc tiểu đường hoặc huyết áp cao vì hai bệnh lý này đều làm tăng rủi ro tổn thương thận.

Nước tiểu có màu đỏ, hồng hoặc nâu sẫm

Nước tiểu chuyển sang màu hồng, đỏ hoặc nâu giống màu nước trà, nước coca thường là dấu hiệu cho thấy máu trong nước tiểu. Tình trạng này được gọi là tiểu máu, xảy ra khi các tế bào hồng cầu đi vào nước tiểu, bác sĩ tiết niệu Robert Abouassaly tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Bình thường, hệ thống lọc của thận giữ lại các tế bào hồng cầu, đồng thời cho phép nước và chất thải đi qua để tạo thành nước tiểu. Khi cầu thận bị viêm hoặc tổn thương, hàng rào lọc mất khả năng kiểm soát, khiến hồng cầu rò rỉ vào nước tiểu. Đây là một trong những biểu hiện có thể gặp ở người mắc bệnh cầu thận.

Lượng nước tiểu giảm rõ rệt hoặc thay đổi bất thường

Một thay đổi khác cần chú ý là lượng nước tiểu giảm đáng kể so với bình thường. Nếu trước đây người bệnh đi tiểu đều đặn nhưng gần đây lượng nước tiểu giảm rõ rệt, mỗi lần chỉ có một ít hoặc gần như không đi tiểu, đây có thể là dấu hiệu thận đang gặp vấn đề.

Thận có nhiệm vụ lọc máu và đào thải chất thải thông qua nước tiểu. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, cơ thể không tạo ra đủ nước tiểu để loại bỏ chất thải và lượng dịch dư thừa. Hậu quả là nước, muối và các sản phẩm chuyển hóa tích tụ trong cơ thể.

Ở chiều ngược lại, một số người lại nhận thấy lượng nước tiểu tăng bất thường. Hiện tượng này xuất hiện khi thận mất khả năng cô đặc nước tiểu, khiến cơ thể đào thải nhiều nước hơn. Người bệnh đi tiểu với lượng lớn trong ngày, thường xuyên khát nước và phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm, theo Healthline.