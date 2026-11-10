Điều gì xảy ra với thận khi bạn ăn chuối mỗi ngày?

Cơ thể cần duy trì nồng độ kali trong máu ở mức ổn định để bảo đảm các hoạt động sinh lý diễn ra bình thường, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Ông Dennis Sifris, bác sĩ Y khoa tại Mỹ, cho biết khi thận hoạt động kém, khả năng đào thải kali dư thừa cũng giảm. Điều này khiến người mắc bệnh thận cần chú ý hơn đến lượng chuối ăn hằng ngày.

Thận khỏe mạnh có thể xử lý lượng kali từ chuối

Sau khi ăn chuối, khoảng 90% lượng kali được hấp thu vào máu. Thận sẽ điều chỉnh lượng kali giữ lại và đào thải phần dư thừa qua nước tiểu.

Với người có chức năng thận bình thường, ăn một hoặc nhiều quả chuối mỗi ngày thường không gây vấn đề. Thận khỏe mạnh có thể loại bỏ lượng kali dư thừa từ thực phẩm.

Người mắc bệnh thận và đang chạy thận nhân tạo có thể cần kiểm soát khẩu phần chuối tiêu thụ ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Kali trong chuối giúp hỗ trợ huyết áp và sức khỏe thận

Kali giúp mạch máu thư giãn và hỗ trợ cơ thể đào thải natri dư thừa. Nhờ đó, khoáng chất này góp phần duy trì huyết áp ổn định.

Huyết áp ổn định giúp giảm áp lực lên các mạch máu nhỏ trong thận. Ngược lại, huyết áp cao kéo dài có thể làm tổn thương những mạch máu này. Khi đó, thận khó đào thải kali dư thừa hơn.

Người trưởng thành khỏe mạnh tại Mỹ được khuyến nghị bổ sung 3.400 mg kali mỗi ngày đối với nam và 2.600 mg đối với nữ. Đây là mức khuyến nghị, không phải giới hạn tối đa. Người có thận khỏe mạnh nhìn chung vẫn an toàn khi ăn nhiều kali hơn từ thực phẩm.

Người mắc bệnh thận giai đoạn đầu vẫn có thể ăn chuối

Bệnh thận mạn tính khiến thận giảm khả năng lọc chất thải, đào thải nước dư thừa và duy trì cân bằng khoáng chất.

Bệnh được chia thành 5 giai đoạn và có thể tiến triển khác nhau ở mỗi người. Ở giai đoạn đầu, thận thường vẫn kiểm soát tốt lượng kali trong máu.

Tuy nhiên, người bệnh cần kiểm tra kali định kỳ. Không phải ai mắc bệnh thận cũng phải kiêng thực phẩm giàu kali. Ngay cả ở giai đoạn 3, bác sĩ chỉ yêu cầu hạn chế khi kết quả xét nghiệm cho thấy cần thiết.

Ăn chuối mỗi ngày có thể nguy hiểm khi bệnh thận nặng

Ở giai đoạn 4 và 5, thận suy giảm chức năng nghiêm trọng và khó đào thải đủ lượng kali dư thừa. Ăn chuối mỗi ngày có thể khiến kali trong máu tăng cao hơn.

Tình trạng tăng kali máu có thể làm rối loạn tín hiệu điện kiểm soát nhịp tim và hoạt động cơ bắp. Trường hợp nhẹ thường không có triệu chứng rõ ràng. Trường hợp nặng có thể gây yếu cơ, tim đập bất thường, khó thở hoặc đau ngực.

Người mắc bệnh thận và đang chạy thận nhân tạo có thể cần kiểm soát khẩu phần chuối,Người mắc bệnh thận và đang chạy thận nhân tạo có thể cần kiểm soát khẩu phần chuối, khoai tây, cà chua và trái cây sấy khô. Người bệnh cũng nên kiểm tra phụ gia kali trong thực phẩm đóng gói.

Ngoài ra, cần tránh muối thay thế, viên bổ sung kali và các sản phẩm điện giải chứa kali nếu bác sĩ khuyến cáo.

Người bệnh thận cần dựa vào xét nghiệm để điều chỉnh lượng chuối

Người mắc bệnh thận mạn cần điều chỉnh chế độ ăn dựa trên kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu. Trong đó, cần chú ý 3 chỉ số quan trọng: Nồng độ kali trong máu, mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) và tỷ lệ albumin/creatinine trong nước tiểu (uACR). Chuyên gia dinh dưỡng có thể dựa vào những kết quả này để tư vấn lượng chuối phù hợp.