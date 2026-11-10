Phát hiện tác dụng bất ngờ của đậu, đậu nành với bệnh thận

Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Trung Quốc theo dõi 27.003 người tham gia, từ 40 tuổi trở lên, đa số trên 50 tuổi.

Trong năm trước thời điểm khảo sát, người tham gia được đánh giá khẩu phần ăn thông qua bảng câu hỏi gồm 110 loại thực phẩm, nhằm xác định mức tiêu thụ các loại đậu và sản phẩm từ đậu. Nhóm thực phẩm này bao gồm đậu xanh, đậu nành, các loại đậu quả như đậu cô ve, giá đỗ và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ khô, sữa đậu nành, tào phớ.

Ngoài ra, người tham gia được xét nghiệm máu để đánh giá mức lọc cầu thận và xét nghiệm nước tiểu nhằm kiểm tra tình trạng đạm niệu.

Trong tổng số 27.003 người tham gia nghiên cứu, có 900 người mắc bệnh thận mạn.

Hoạt chất tự nhiên trong đậu và đậu nành có khả năng hạn chế tình trạng viêm và tổn thương do oxy hóa trong thận ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Thường xuyên ăn các món đậu giúp giảm 33% nguy cơ mắc bệnh thận

Kết quả đã phát hiện thường xuyên tiêu thụ các chế phẩm từ đậu và đậu nành giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính ở người lớn tuổi.

Cụ thể:

Thường xuyên ăn các món đậu và các sản phẩm từ đậu giúp giảm 33% nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, nhưng chỉ ăn đậu nguyên chất thì tác dụng không đáng kể.

Đối với đậu nành, thường xuyên tiêu thụ các món chế biến từ đậu nành cũng giảm 30% nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, với hiệu quả ở nữ rõ rệt hơn nam giới, theo trang tin y khoa News Medical.

Vì sao ăn đậu lại có lợi ích tiềm năng này?

Các nhà nghiên cứu giải thích: Hoạt chất tự nhiên trong đậu và đậu nành có khả năng hạn chế tình trạng viêm và tổn thương do oxy hóa trong thận, giúp giảm viêm trong thận, hạn chế xơ hóa mô, giảm rò rỉ đạm qua nước tiểu và ức chế các con đường truyền tín hiệu gây tổn thương thận.

Từ đó, các tác giả kết luận: Tăng cường sử dụng các sản phẩm từ đậu và đậu nành giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính ở người trưởng thành, mở ra hướng dinh dưỡng hữu ích giúp bảo vệ thận.