Dấu hiệu lạ ở mắt giúp người đàn ông phát hiện ung thư thận giai đoạn 4

Bác sĩ xác định ông bị tổn thương dây thần kinh ở mắt phải, gây ra tình trạng nhìn đôi. Song, ông Gillette vẫn quyết định thực hiện thêm xét nghiệm chụp chiếu não như được khuyến nghị.

Bác sĩ sau đó xác nhận ông Gillette mắc ung thư thận giai đoạn 4. Hai khối u được phát hiện trong não. Những lần chụp chiếu tiếp theo cho thấy các khối u còn xuất hiện ở xương, hạch bạch huyết, phổi và tuyến tụy. Kết quả sinh thiết xác nhận các khối u này là tổn thương di căn từ ung thư thận.

Dù bệnh đã ở giai đoạn nghiêm trọng, trước đó ông Gillette không có bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi xuất hiện tình trạng nhìn đôi, theo CBS News.

Ung thư thận có thể không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu và đôi khi được phát hiện tình cờ khi người bệnh kiểm tra sức khỏe vì nguyên nhân khác ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Tích cực điều trị, kiểm soát ung thư di căn

Theo bác sĩ Martin Voss, bác sĩ ung thư điều trị cho ông Gillette tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (New York, Mỹ), tình trạng của người bệnh khi đó rất nghiêm trọng.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), tỷ lệ sống sau 5 năm đối với ung thư thận đã di căn là khoảng 19%. Tuy nhiên, đây là số liệu thống kê trên nhóm người bệnh, không đại diện cho một cá nhân cụ thể.

Bác sĩ Voss bắt đầu điều trị cho ông Gillette bằng liệu pháp miễn dịch, sau đó kết hợp xạ trị và phẫu thuật não. Do ca phẫu thuật phức tạp, người bệnh được đặt trong trạng thái hôn mê nhân tạo trong 10 tuần để cơ thể hồi phục.

Sau đó, ông Gillette trải qua vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để lấy lại sức lực, rồi tiếp tục xạ trị. Theo bác sĩ Voss, các khối u đã thu nhỏ sau điều trị. Ông Gillette tiếp tục liệu pháp miễn dịch trong 2 năm và cho biết không gặp tác dụng phụ đáng kể.

Tháng 4.2024, ông trải qua thêm một ca phẫu thuật để loại bỏ khối u ban đầu ở thận. Ca mổ diễn ra thuận lợi, ông được xuất viện sau 3 ngày.

Duy trì điều trị, theo dõi sát diễn tiến bệnh

Hiện ông Gillette vẫn sử dụng thuốc điều trị miễn dịch đường uống hằng ngày và tái khám định kỳ. Ông gặp bác sĩ Voss khoảng 6 - 8 tuần 1 lần, đồng thời chụp cộng hưởng từ (MRI) và nội soi để theo dõi bệnh, phát hiện những tổn thương mới nếu có.

Theo bác sĩ Voss, trong quá trình theo dõi, ê kíp đôi khi phát hiện các tổn thương phát triển trở lại. Tuy nhiên, xạ trị tập trung vào những tổn thương này kết hợp với liệu pháp miễn dịch đã giúp kiểm soát bệnh.

“Chúng tôi nỗ lực rất nhiều để bảo đảm bệnh vẫn được kiểm soát tốt, đồng thời theo dõi mọi diễn biến mới để có thể kịp thời đưa ra biện pháp xử trí”, bác sĩ Voss nói.