4 tác động giúp giảm cân của sữa đậu nành

Một số nghiên cứu cho thấy sữa đậu nành và các sản phẩm làm từ đậu nành có khả năng hỗ trợ giảm cân, cải thiện tỷ lệ mỡ và cơ trong cơ thể. Những lợi ích này có được là nhờ những tác động sau.

Sữa đậu nành chứa các dưỡng chất có lợi cho quá trình giảm cân ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Giảm mỡ cơ thể

Khi giảm cân, điều quan trọng không chỉ là giảm số cân nặng mà còn là giảm lượng mỡ thừa. Một phân tích tổng hợp công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy dùng các sản phẩm từ đậu nành có thể giúp giảm cân, chỉ số khối cơ thể (BMI), vòng eo và tỷ lệ mỡ cơ thể ở một số nhóm người thừa cân hoặc béo phì, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Các nhà nghiên cứu cho rằng chính sự kết hợp giữa protein và các hợp chất thực vật có trong hạt đậu nành đã mang lại những lợi ích này.

Chứa các hợp chất thực vật có lợi

Sữa đậu nành chứa isoflavone, một nhóm hợp chất thực vật tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cụ thể, isoflavone là hợp chất thực vật góp phần điều hòa quá trình tích lũy mỡ trong cơ thể, kiểm soát đường huyết và giảm viêm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tác động của những hợp chất này thường ở mức hỗ trợ. Do đó, giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chế độ ăn uống tổng thể, cường độ vận động và các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Sữa đậu nành nên được xem là một phần của chế độ ăn giảm cân thay vì giải pháp duy nhất.

Giúp duy trì khối cơ khi ăn kiêng

Một vấn đề thường gặp khi giảm cân là cơ thể không chỉ mất mỡ mà còn mất cả khối cơ. Điều này khiến tốc độ trao đổi chất giảm xuống, từ đó gây khó giảm cân hơn.

Protein đóng vai trò quan trọng với mục tiêu bảo vệ và duy trì cơ bắp. Với hàm lượng protein tương đối cao, sữa đậu nành giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể trong giai đoạn thâm hụt calo.

Dùng thay thế cho đồ uống ngọt

Nhiều người nạp một lượng lớn calo mỗi ngày từ các loại đồ uống như nước ngọt, trà sữa, cà phê pha sẵn hoặc nước trái cây có thêm đường. Đây là những nguồn cung calo dễ tăng cân.

Sữa đậu nành không đường chứa ít calo hơn nhiều so với các loại đồ uống ngọt. Khi dùng sữa đậu nành thay thế đồ uống ngọt, tổng lượng calo nạp vào mỗi ngày sẽ giảm đáng kể. Không chỉ vậy, sữa đậu nành còn cung cấp protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác, theo Healthline.