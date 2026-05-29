Sức khỏe

Sữa đậu nành nóng và lạnh: Loại nào tốt hơn cho tiêu hóa?

Ngọc Quý
29/05/2026 16:08 GMT+7

Nhiệt độ của sữa đậu nành có thể ảnh hưởng đến cảm giác tiêu hóa và khả năng dung nạp ở từng người. Ngoài thành phần dinh dưỡng thì cách chế biến, nhiệt độ và tốc độ uống cũng tác động đến dạ dày và đường ruột.

Sữa đậu nành chứa protein thực vật, tinh bột và chất xơ hòa tan. Khi vào cơ thể, các chất này cần thời gian để tiêu hóa và hấp thu. Vì vậy, sữa đậu nành thường tạo cảm giác no lâu hơn so với nhiều loại đồ uống khác, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm sẽ phù hợp với sữa đậu nành nóng hơn là sữa lạnh

Trong đậu nành còn có một số hợp chất tự nhiên như chất ức chế trypsin và lectin. Nếu đậu nành chưa được nấu chín kỹ, các chất này sẽ làm giảm hoạt động của enzyme tiêu hóa protein và gây khó chịu ở đường ruột.

Ngoài ra, một số chất đường bột trong đậu nành sẽ bị vi khuẩn đường ruột lên men, từ đó tạo khí. Đây là lý do mà một số người cảm thấy đầy bụng hoặc chướng hơi sau khi uống quá nhiều sữa đậu nành.

Sữa đậu nành nóng phù hợp với người có dạ dày nhạy cảm

Sữa đậu nành nóng thường phù hợp hơn với người có dạ dày nhạy cảm hoặc dễ lạnh bụng. Đồ uống ấm giúp cơ trơn trong đường tiêu hóa giãn ra, tạo cảm giác dễ chịu hơn sau khi uống.

Nhiều người nhận thấy uống sữa đậu nành nóng ít gây đầy hơi hơn loại uống lạnh trực tiếp từ tủ lạnh. Điều này không có nghĩa nhiệt độ nóng ấm làm thay đổi hoàn toàn khả năng tiêu hóa của đậu nành. Thay vào đó, nhiệt độ nóng ấm giúp dạ dày thích nghi dễ hơn, đặc biệt vào buổi sáng hoặc khi bụng còn đói.

Với sữa đậu nành lạnh, một số nhóm người có thể nhạy cảm hơn khi uống, chẳng hạn người bị viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích hoặc thường xuyên đau bụng khi dùng đồ lạnh. Với các trường hợp trên, sữa đậu nành ấm thường dễ dung nạp hơn.

Người đang bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa cũng nên hạn chế dùng đồ uống quá lạnh vì có thể làm cảm giác khó chịu tăng lên.

Ngoài ra, người dị ứng đậu nành cần tránh hoàn toàn sữa đậu nành dưới mọi dạng nhiệt độ. Dị ứng đậu nành có thể gây nổi mẩn, đau bụng hoặc phản ứng nghiêm trọng ở một số trường hợp, theo Eating Well.

Một ngày nên uống bao nhiêu sữa đậu nành?

Theo chuyên gia dinh dưỡng của Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), người trưởng thành khỏe mạnh có thể uống khoảng 1 - 2 ly sữa đậu nành mỗi ngày, tương đương 250 - 500 ml, để bổ sung protein thực vật và các hợp chất isoflavone có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, uống quá nhiều trong thời gian ngắn có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu ở một số người. Người mắc bệnh thận, gout hoặc có vấn đề tuyến giáp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên ưu tiên sữa đậu nành ít đường hoặc không đường để hạn chế nạp thêm đường vào cơ thể.

Người bị tiểu đường cần lưu ý gì khi uống sữa đậu nành?

Sữa đậu nành có chỉ số đường huyết thấp. Protein trong đậu làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu tinh bột, nhờ đó đường huyết sau ăn không tăng đột biến. Tuy nhiên, không phải loại sữa đậu nành nào cũng mang lại lợi ích này.

