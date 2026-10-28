1 - 2 nắm đậu phộng rang mỗi ngày: Phát hiện lợi ích không ngờ

Nghiên cứu do Viện Dinh dưỡng và Nghiên cứu Chuyển hóa thuộc Trung tâm Y tế Đại học Maastricht (Hà Lan) thực hiện, với 31 người khỏe mạnh từ 60 - 75 tuổi. Thử nghiệm kéo dài 16 tuần, trong đó người tham gia ăn 60 g đậu phộng rang còn vỏ lụa, không muối mỗi ngày, tương đương khoảng 1,5 - 2 nắm nhỏ, trước khi chuyển sang giai đoạn đối chứng không ăn đậu phộng, theo trang tin y khoa Medical Xpress.

Đậu phộng có thể hỗ trợ hoạt động của não

Kết quả cho thấy sau giai đoạn ăn đậu phộng, phản ứng lưu lượng máu não đối với insulin được cải thiện đáng kể tại một số vùng thuộc bán cầu não phải, bao gồm các phần của hồi lưỡi, hồi hải mã, hồi cạnh hải mã và hồi đai sau. Đây là những vùng có liên quan đến trí nhớ và các chức năng nhận thức.

Nghiên cứu mới cho thấy ăn đậu phộng rang không muối, còn vỏ lụa có thể cải thiện phản ứng của não với insulin ở người lớn tuổi, gợi mở tiềm năng hỗ trợ sức khỏe não bộ Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Tiến sĩ Peter Joris, tác giả chính, phó giáo sư tại Khoa Dinh dưỡng và Khoa học Vận động, Trung tâm Y tế Đại học Maastricht, cho biết insulin không chỉ điều hòa đường huyết mà còn tham gia vào hoạt động của não, bao gồm các quá trình liên quan đến trí nhớ và nhận thức. Khi tuổi tác tăng lên, độ nhạy insulin ở não có thể thay đổi, ảnh hưởng đến một số chức năng nhận thức.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ghi nhận sự cải thiện phản ứng của lưu lượng máu não với insulin tại một số vùng nhất định. Kết quả này chưa chứng minh ăn đậu phộng có thể ngăn ngừa sa sút trí tuệ hoặc cải thiện trí nhớ ở tất cả mọi người.

Vì sao đậu phộng có lợi cho sức khỏe não bộ?

Đậu phộng cung cấp chất béo không bão hòa, protein thực vật, chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học. Những dưỡng chất này góp phần xây dựng chế độ ăn cân bằng, có lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Đậu phộng còn chứa L-arginin, một axit amin mà cơ thể sử dụng để tạo oxit nitric. Chất này giúp điều hòa sự giãn nở của mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định riêng L-arginin là nguyên nhân tạo ra những thay đổi được ghi nhận trong nghiên cứu.

Một nghiên cứu trước đó của nhóm tác giả vào năm 2025 cũng ghi nhận việc ăn đậu phộng rang trong 16 tuần có liên quan đến mức tăng 3,6% lưu lượng máu não và cải thiện 5,8% trí nhớ ngôn ngữ. Những kết quả này cung cấp thêm cơ sở để nghiên cứu vai trò của đậu phộng đối với sức khỏe não bộ khi tuổi tác tăng lên.

Ăn đậu phộng thế nào cho hợp lý?

Có thể bổ sung đậu phộng rang không muối vào bữa phụ hoặc kết hợp với yến mạch, sữa chua và các món ăn khác. Tuy nhiên, 60 g mỗi ngày là khẩu phần được sử dụng trong nghiên cứu, không phải mức bắt buộc cho tất cả mọi người. Đậu phộng giàu năng lượng nên cần cân đối với tổng lượng thực phẩm tiêu thụ trong ngày.

Nên ưu tiên đậu phộng rang không muối, hạn chế loại tẩm nhiều muối, đường hoặc dầu. Người dị ứng đậu phộng cần tránh sử dụng loại thực phẩm này.

Nghiên cứu trên quy mô nhỏ cho thấy đậu phộng có tiềm năng hỗ trợ một số chức năng liên quan đến hoạt động của não ở người lớn tuổi. Dù vậy, để duy trì trí nhớ lâu dài, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch.