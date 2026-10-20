Kiểm soát huyết áp ở người lớn tuổi: Bao nhiêu là an toàn?

Khi tuổi tác tăng lên, các động mạch lớn có xu hướng cứng hơn và kém đàn hồi. Hệ quả là khiến huyết áp tăng cao. Huyết áp cao kéo dài làm tăng áp lực lên thành mạch và khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đứng dậy đột ngột sau khi ngồi lâu có thể khiến người lớn tuổi bị choáng do tụt huyết áp tư thế đứng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tình trạng này sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh mạch vành, suy tim và tổn thương thận. Kiểm soát huyết áp giúp giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.

Lợi ích khi đưa huyết áp tâm thu về dưới 120 mmHg

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san JAMA đã phân tích dữ liệu thu thập từ hơn 2.600 người tuổi từ 75 trở lên, có huyết áp cao nhưng không mắc tiểu đường. Kết quả cho thấy kiểm soát huyết áp tốt, trong đó huyết áp tâm thu dưới 120 mmHg mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn nhóm kiểm soát huyết áp ở dưới mức 140 mmHg. Cụ thể, nhóm kiểm soát dưới 120 mmHg có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch như đau tim, đột quỵ, suy tim cấp thấp hơn 34% so với nhóm còn lại.

Cảnh báo nguy cơ tụt huyết áp tư thế đứng

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý điều này không đồng nghĩa với việc cần đưa huyết áp về mức càng thấp càng tốt. Ở người lớn tuổi, cơ thể điều chỉnh huyết áp chậm hơn khi thay đổi tư thế. Khi đứng dậy đột ngột sau khi ngồi hoặc nằm lâu, máu có xu hướng dồn xuống phần dưới cơ thể. Nếu cơ chế điều hòa phản ứng không kịp, huyết áp sẽ giảm tạm thời khiến người bệnh choáng váng, chóng mặt, nhìn mờ hoặc thậm chí ngất xỉu - đây gọi là hiện tượng hạ huyết áp tư thế.

Bên cạnh đó, một số loại thuốc hạ huyết áp cũng có thể góp phần gây chóng mặt hoặc tụt huyết áp ở những người nhạy cảm. Vì vậy, bác sĩ cần xem xét kỹ loại thuốc, liều dùng, bệnh nền và biểu hiện thực tế để điều chỉnh phác đồ phù hợp cho từng bệnh nhân.

Lời khuyên theo dõi huyết áp an toàn tại nhà

Để quá trình điều trị đạt hiệu quả cao và hạn chế tác dụng phụ, người lớn tuổi nên lưu ý: