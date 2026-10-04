Các nhà khoa học tìm ra cách đi bộ tốt vượt trội cho người lớn tuổi

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One, do các nhà khoa học tại Đại học Chicago (Mỹ) thực hiện, với 105 người tham gia từ 62 - 96 tuổi. Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của 2 mức độ đi bộ đối với tình trạng suy yếu thể chất ở người lớn tuổi.

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy nhóm người lớn tuổi đi bộ nhanh có mức cải thiện tình trạng suy yếu tốt hơn nhóm đi bộ với tốc độ bình thường Ảnh: P.H tạo từ AI

Đi bộ nhanh giúp cải thiện tình trạng suy yếu

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm và thực hiện các buổi đi bộ có giám sát.

Nhóm thứ nhất đi bộ ở tốc độ bình thường, với cường độ tương đương khoảng 59% nhịp tim tối đa. Nhóm thứ 2 đi bộ nhanh hơn, đạt khoảng 71% nhịp tim tối đa.

Cả hai nhóm đều đi bộ 45 phút mỗi buổi, 3 buổi mỗi tuần trong 16 tuần.

Các nhà nghiên cứu đánh giá tình trạng suy yếu dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có lực nắm tay, mức độ mệt mỏi, cảm giác thèm ăn, khả năng leo cầu thang hoặc đi bộ đường dài và mức độ hoạt động thể chất.

Kết quả cho thấy nhóm đi bộ nhanh có mức cải thiện tình trạng suy yếu tốt hơn nhóm đi bộ với tốc độ bình thường, theo StudyFinds.

Khoảng 70% người trong nhóm đi bộ nhanh chuyển từ tình trạng suy yếu nặng sang mức độ nhẹ hơn, so với 46% ở nhóm đi bộ bình thường. Đáng chú ý, khi kết thúc nghiên cứu, khoảng một nửa số người trong nhóm đi bộ nhanh không còn được xếp vào nhóm suy yếu.

Không nhất thiết phải đi thật nhanh

Các nhà nghiên cứu cho rằng đi bộ với cường độ cao hơn khiến tim và phổi phải hoạt động nhiều hơn, qua đó có thể giúp cải thiện khả năng vận động và tăng “dự trữ” thể lực ở người lớn tuổi.

Một điểm đáng chú ý là cách tập tương đối đơn giản: Người tham gia chỉ cần tăng tốc độ đi bộ so với mức thông thường, thay vì phải thực hiện những bài tập phức tạp.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ có 105 người tham gia và thời gian theo dõi 16 tuần. Vì vậy, kết quả cho thấy đi bộ nhanh có tiềm năng cải thiện tình trạng suy yếu, nhưng chưa đủ để khẳng định phương pháp này có thể đảo ngược tình trạng suy yếu ở tất cả người lớn tuổi.

Người lớn tuổi, đặc biệt những người đang bị suy yếu, thường xuyên chóng mặt, khó thở, đau ngực hoặc có bệnh lý nền, nên trao đổi với bác sĩ trước khi tăng cường độ vận động. Khi bắt đầu, có thể tăng tốc độ từ từ và lựa chọn mức vận động phù hợp với thể trạng.