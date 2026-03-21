Sức khỏe

Đi bộ nhanh 10 phút: Khoa học phát hiện điều kỳ diệu

Thiên Lan
21/03/2026 07:04 GMT+7

Nhiều người duy trì thói quen đi bộ để gặt hái nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe, từ tăng cường tim mạch, kiểm soát cân nặng, cho đến giảm căng thẳng, cải thiện xương khớp.

Đáng chú ý, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Alzheimer's Research & Therapy đã phát hiện cách đi bộ giúp mang lại lợi ích vượt trội cho não bộ.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) thực hiện bao gồm 279 người trong độ tuổi từ 40 đến 91 không bị sa sút trí tuệ. Mỗi người tham gia được đeo thiết bị theo dõi hoạt động trong 30 ngày liên tục.

Các tác giả đã thực hiện quét MRI độ phân giải cao để đo kích thước các vùng não và tình trạng chất trắng, đồng thời kiểm tra trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề của người tham gia.

Tổng cộng, 79% số người tham gia đã hoàn thành ít nhất một đợt đi bộ nhanh 10 phút mỗi ngày trong suốt thời gian theo dõi.

Đi bộ nhanh 10 phút cải thiện khả năng nhận thức, bảo vệ cấu trúc não 

Kết quả cho thấy thực hiện được càng nhiều, càng nhanh các đợt đi bộ nhanh trong 10 phút - là hiệu quả nhất để cải thiện chức năng nhận thức cho người lớn tuổi, theo trang tin y khoa Medical Express.

Đi bộ nhanh 10 phút giúp cải thiện khả năng nhận thức và bảo vệ cấu trúc não hiệu quả hơn đi bộ thông thường

Những người đi bộ nhanh 10 phút có mức độ tổn thương mạch máu não thấp hơn hẳn, họ cũng có chất trắng tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng các đợt đi bộ nhanh 10 phút giúp cải thiện khả năng nhận thức và bảo vệ cấu trúc não hiệu quả hơn đi bộ thông thường. Nó giúp duy trì sự trẻ trung của các sợi thần kinh trong não.

Tuy nhiên, ngay cả những người không thực hiện các đợt đi bộ nhanh 10 phút, thì đi bộ thể dục bình thường cũng cho thấy lợi ích, vì đi bộ càng nhiều càng tốt cho não bộ. Điều này cũng củng cố thêm một thông điệp quan trọng: Bất kỳ hoạt động nào cũng tốt hơn là không hoạt động.

Các tác giả kết luận rằng thường xuyên thực hiện các đợt đi bộ nhanh chỉ 10 phút là phương pháp hiệu quả nhất để hỗ trợ sức khỏe nhận thức ở người lớn tuổi, theo Medical Express.

Sau tuổi 50, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như huyết áp cao, xơ vữa động mạch hay rối loạn nhịp tim bắt đầu tăng lên. Vì vậy, duy trì đi bộ thường xuyên là một trong những cách đơn giản nhất để bảo vệ tim.

