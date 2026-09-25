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    Sức khỏe

    Đi bộ thể dục: Thêm tin vui cho người lớn tuổi

    Thiên Lan
    Thiên Lan
    Đi bộ là bài tập cường độ thấp, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện tinh thần. Nghiên cứu mới trên BMJ còn phát hiện thêm lợi ích đáng mừng, đặc biệt với người lớn tuổi.

    Các nhà khoa học Trung Quốc từ các Trường đại học Phúc Đán, Đại học Nam Kinh, Đại học Gia Hưng, đã phân tích và tổng hợp dữ liệu của 124 thử nghiệm, bao gồm 18.429 người tham gia, ở độ tuổi từ 40 trở lên, nhằm tìm hiểu xem bài tập nào mang lại hiệu quả cao nhất để củng cố khung xương vững chắc khi về già cho người lớn tuổi vốn có hệ xương khớp suy yếu.

    Các tác giả đã phân tích hiệu quả của các bài tập khác nhau đối với mật độ khoáng của xương, từ đó tìm ra đâu là bài tập tốt nhất giúp ngăn ngừa loãng xương cho người lớn tuổi.

    Đi bộ thể dục: Thêm tin vui cho người lớn tuổi - Ảnh 1.

    Đi bộ nhanh là bài tập có hiệu quả vượt trội nhất trong việc tăng cường sức mạnh xương cho người lớn tuổi

    Ảnh: P.H tạo từ AI


    Đi bộ nhanh có hiệu quả vượt trội

    Kết quả đã phát hiện hóa ra đi bộ nhanh là bài tập có hiệu quả vượt trội nhất trong việc tăng cường sức mạnh xương cho người lớn tuổi, theo trang tin khoa học ScienceAlert.

    Ngoài ra, chạy bộ chậm cũng cho kết quả tương tự.

    Họ cũng phát hiện ra rằng hiệu quả bắt đầu phát huy tác dụng ở mức từ khoảng 2 - 3 giờ đi bộ nhanh hoặc chạy bộ mỗi tuần.

    Ngoài ra, kết hợp giữa tập thể dục nhịp điệu và rèn luyện sức bền cũng đạt điểm số cao, nhưng tác động ở ít vùng xương hơn.

    Các nhà nghiên cứu giải thích rằng việc suy giảm mật độ khoáng chất xương theo tuổi tác gắn liền với việc giảm độ chắc khỏe của xương và tăng nguy cơ gãy xương. Đi bộ nhanh hoặc chạy bộ chậm đóng vai trò như một liệu pháp dễ dàng, không tốn kém, giúp giảm tình trạng suy giảm mật độ khoáng chất xương do tuổi tác tại cột sống thắt lưng, cổ xương đùi và toàn bộ vùng hông.

    Các tác giả kết luận hai bài tập trên là hiệu quả nhất trong việc giảm thiểu sự suy giảm mật độ khoáng của xương, bảo vệ người lớn tuổi khỏi nguy cơ chấn thương gãy xương và biến chứng nguy hiểm.

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