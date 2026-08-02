Người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp mỗi ngày: Điều gì xảy ra sau 3 năm?

Khi mọi người già đi, khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày bị suy giảm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Trước vấn đề này, liệu vitamin tổng hợp có giúp ích gì cho người lớn tuổi?

Nghiên cứu mới vừa được trình bày tại hội nghị Dinh dưỡng năm 2026 của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ NUTRITION 2026, đã có câu trả lời cho câu hỏi trên.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y Georgia thuộc Đại học Augusta (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của hơn 16.000 người tham gia, ở độ tuổi từ 60 trở lên.

Những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành các nhóm: Dùng vitamin tổng hợp hằng ngày hoặc dùng giả dược.

Việc bổ sung vitamin không thể thay thế chế độ ăn cân bằng và tập thể dục thường xuyên Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Sức khỏe chức năng tốt hơn

Kết quả cho thấy người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp hằng ngày có sức khỏe chức năng tốt hơn đáng kể sau 3 năm so với những người dùng giả dược, theo trang tin y khoa Medical Xpress.

Cụ thể, vitamin tổng hợp hằng ngày có thể giúp người lớn tuổi duy trì khả năng sinh hoạt hằng ngày nhờ hỗ trợ chức năng nhận thức, cải thiện tuần hoàn máu và tăng sức bền thể chất.

Theo tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Bayu B. Bekele, điểm nổi bật của nghiên cứu là tập trung vào sức khỏe chức năng, tức khả năng con người cảm nhận và thực hiện các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày, thay vì chỉ đánh giá nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng. Ông cho biết, ở người lớn tuổi, vitamin tổng hợp dùng hằng ngày có thể là một phần hữu ích của lối sống lành mạnh để hỗ trợ sức khỏe thể chất khi về già. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin không thể thay thế chế độ ăn cân bằng và tập thể dục thường xuyên.

Tiến sĩ Bekele cũng cho biết, vitamin tổng hợp có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cải thiện chức năng thể chất tổng thể, từ đó giúp người lớn tuổi duy trì khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày như mặc quần áo, tắm rửa, đi bộ, leo cầu thang hay làm việc nhà. Những lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa với người thường xuyên mệt mỏi, khó thở hoặc sưng bàn chân - các tình trạng có thể làm hạn chế khả năng vận động, theo Medical Xpress.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ thực phẩm bổ sung mới nào.