Ăn 1 quả bơ mỗi ngày: Điều bất ngờ cho sức khỏe tim mạch

Một nghiên cứu mới công bố trên Journal of Clinical Lipidology cho thấy chỉ với một thay đổi đơn giản trong chế độ ăn hằng ngày cũng có thể góp phần ngăn ngừa mảng bám động mạch, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ăn 1 quả bơ mỗi ngày giúp cải thiện mỡ máu

Các nhà khoa học từ Đại học Penn State (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của 786 người tham gia từ 25 tuổi trở lên. Họ là những người béo bụng - nam giới có vòng eo trên 100 cm, còn nữ giới có vòng eo trên 88 cm, được theo dõi trong 6 tháng.

Thêm 1 quả bơ vào chế độ ăn hằng ngày có thể cải thiện thành phần mỡ máu Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm: Một nhóm tiếp tục chế độ ăn và hoạt động thể chất thường ngày, nhóm còn lại ăn 1 quả bơ mỗi ngày nhưng vẫn duy trì chế độ ăn và hoạt động như cũ. Họ cũng được thu thập mẫu máu vào đầu và cuối nghiên cứu để đo các thông số cholesterol trong máu.

Kết quả đã phát hiện ra rằng thêm 1 quả bơ vào chế độ ăn hằng ngày có thể cải thiện thành phần mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Cụ thể, ở nhóm ăn 1 quả bơ mỗi ngày có số lượng các hạt mang cholesterol xấu (LDL) trong máu giảm trung bình 49 nmol/L. Sự cải thiện này có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Vì sao bơ giúp giảm nguy cơ bệnh tim?

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Janhavi Damani, cho biết một thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống sẽ dễ thực hiện hơn rất nhiều so với cố gắng thay đổi toàn bộ chế độ ăn. Đối với người béo phì, bổ sung bơ vào chế độ ăn hằng ngày có thể là một điểm khởi đầu tốt.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng cholesterol không thể tự di chuyển trong máu mà được các hạt protein vận chuyển gọi là hạt mang cholesterol. Người có nhiều hạt mang cholesterol xấu hơn có thể đối mặt với nguy cơ tim mạch cao hơn ngay cả khi tổng lượng cholesterol xấu không thay đổi.

Tiến sĩ Janhavi giải thích, các hạt mang cholesterol xấu nhỏ dễ đi vào thành động mạch, góp phần hình thành mảng bám, làm hẹp và giảm độ linh hoạt của mạch máu, làm tăng huyết áp và có thể gây đau tim hoặc các biến cố tim mạch.

Thay đổi nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn

Tác giả chính, phó giáo sư Kristina Petersen, cho biết Đại học Penn State trước đây đã chứng minh tiêu thụ bơ kết hợp với chế độ ăn cân bằng, lành mạnh - có thể giúp giảm cholesterol xấu và nồng độ các hạt mang cholesterol xấu. Nghiên cứu mới cho thấy ngay cả khi không thể ăn uống lành mạnh, chỉ cần thêm 1 quả bơ mỗi ngày cũng mang lại hiệu quả nhất định.