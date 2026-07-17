Nhịn tiểu và tăng huyết áp: Bác sĩ chỉ ra mối liên hệ ai cũng nên biết

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đình Nghĩa, Trưởng khoa Lọc thận, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết khi bàng quang căng đầy, các thụ thể cảm nhận sức căng ở thành bàng quang sẽ phát tín hiệu lên hệ thần kinh. Phản xạ này có thể làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, gây co mạch và làm huyết áp tăng tạm thời. Cảm giác căng tức, đau hoặc lo lắng khi phải nhịn tiểu cũng góp phần làm huyết áp tăng thêm.

Thông thường, huyết áp sẽ giảm sau khi đi tiểu và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mọi người không nên chủ quan với việc nhịn tiểu.

Nếu đang buồn tiểu khi đo huyết áp, nên đi tiểu trước, sau đó nghỉ ngơi ít nhất 5 phút rồi mới đo để kết quả phản ánh chính xác hơn ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Những ai cần đặc biệt tránh thói quen nhịn tiểu?

Theo bác sĩ Đình Nghĩa, người bị tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch, việc nhịn tiểu có thể làm tăng nguy cơ biến cố cấp tính. Nhưng nhịn tiểu thường chỉ là một yếu tố kích hoạt, hiếm khi là nguyên nhân duy nhất gây nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Ở một số người có tăng huyết áp không kiểm soát, bệnh mạch vành hoặc rối loạn nhịp, tình trạng bàng quang quá căng có thể làm huyết áp tăng đột ngột, tăng nhu cầu oxy của cơ tim và gây co mạch vành. Tuy nhiên, bằng chứng về biến cố tim mạch do một lần nhịn tiểu thông thường còn hạn chế.

Từ đó, bác sĩ chỉ ra những người cần đặc biệt tránh nhịn tiểu vì có thể làm tăng nguy cơ biến chứng gây hại sức khỏe, gồm:

Người bị tăng huyết áp chưa kiểm soát tốt.

Người có bệnh mạch vành, suy tim, tiền sử đột quỵ hoặc rối loạn nhịp tim.

Người bệnh thận mạn, đang lọc máu và thường xuyên có biến động huyết áp.

Người cao tuổi.

Nam giới bị phì đại tuyến tiền liệt hoặc người hay có tình trạng bí tiểu.

Ngoài ra, bác sĩ cũng cảnh báo rằng người mắc tiểu đường có tổn thương thần kinh tự chủ, bàng quang thần kinh, đặc biệt là người bị tổn thương tủy sống từ đốt sống T6 trở lên, có thể xuất hiện cơn rối loạn phản xạ tự chủ khi bàng quang căng, khiến huyết áp tăng rất cao.

Nên đi tiểu và nghỉ ngơi ngắn trước khi đo huyết áp

Bác sĩ Nghĩa cho biết, nhiều trường hợp huyết áp tăng không có triệu chứng rõ ràng. Một số người có thể thấy căng đau vùng bụng dưới, đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, đỏ bừng mặt, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc nhìn mờ. Khi này, người bệnh nên đi tiểu, ngồi nghỉ ít nhất 5 phút rồi đo lại huyết áp đúng kỹ thuật.

Cần gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế ngay nếu huyết áp từ 180/120 mmHg trở lên kèm đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, rối loạn thị giác, lú lẫn, co giật hoặc đau đầu dữ dội bất thường. Trường hợp rất buồn tiểu, bụng dưới căng đau nhưng không thể đi tiểu cũng cần được khám khẩn cấp vì có thể là bí tiểu cấp.

Bác sĩ Đình Nghĩa đưa ra một số lời khuyên sau: