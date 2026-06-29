Nên nhịn tiểu để ngủ đến sáng hay thức giấc để đi vệ sinh?

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi cơ thể, do đó nhiều người có tâm lý ngại hoặc "lười" thức giấc giữa chừng khi buồn tiểu. Một số người trong chúng ta chọn cách cố gắng nhịn tiểu, ép cơ thể chìm vào giấc ngủ trở lại.

"Hành vi trên tưởng chừng chỉ là một sự kìm nén sinh lý tạm thời, nhưng thực chất, việc lặp đi lặp lại thói quen này đang âm thầm khởi động một chuỗi các rối loạn cơ học, thần kinh và nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng xấu trên hệ tiết niệu và chức năng thận của bạn", bác sĩ Vĩnh Bình lưu ý.

Nhịn tiểu kéo dài sẽ gây ra nhiều tác hại ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI GEMINI

Nhịn tiểu có thể gây ra những tác hại gì?

Có thể phá vỡ cấu trúc và nguy cơ vỡ bàng quang: Nhờ tính đàn hồi, bàng quang có thể chứa đựng tối đa từ 900 - 1.500 ml nước tiểu. Tuy nhiên, việc duy trì tình trạng này trong nhiều giờ (đặc biệt là nhịn tiểu xuyên đêm) sẽ gây ra nhiều tác hại như liệt cơ bàng quang, bí tiểu mạn tính, tiểu tràn đầy, vỡ bàng quang.

Nguy cơ nhiễm trùng tiểu và hình thành sỏi: Đi tiểu là cơ chế giúp cơ thể đào thải chất cặn bã và làm sạch đường tiết niệu. Nhịn tiểu khiến nước tiểu ứ đọng trong bàng quang, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ viêm bàng quang với các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, đau hạ vị, nước tiểu đục hoặc lẫn máu.

Viêm bàng quang kẽ: Nhịn tiểu kéo dài có thể gây viêm bàng quang mạn tính, khiến người bệnh đau vùng chậu và luôn có cảm giác buồn tiểu dù bàng quang trống. Ngoài ra, nước tiểu ứ đọng làm tăng nguy cơ kết tinh khoáng chất, hình thành sỏi bàng quang hoặc sỏi thận, gây tắc nghẽn và những cơn đau quặn dữ dội.

Trào ngược lên thận và phá huỷ thận: Nhịn tiểu kéo dài làm tăng áp lực trong bàng quang, khiến nước tiểu có thể trào ngược lên thận, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây viêm thận. Nếu tình trạng này tái diễn nhiều lần, thận có thể bị xơ hóa, suy giảm chức năng, tiến triển thành suy thận mạn và gây nhiễm độc cơ thể.

Hạn chế uống nhiều nước và các đồ uống chứa caffeine, rượu bia trước khi ngủ 2 giờ ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI GEMINI

Nhịn tiểu đặc biệt nguy hiểm ở nhóm đối tượng nguy cơ cao

Phụ nữ mang thai: Bác sĩ Vĩnh Bình cho biết trong thai kỳ, tử cung to đè ép trực tiếp lên bàng quang khiến sức chứa bàng quang giảm đi. Nếu thai phụ cố nhịn tiểu, bàng quang phình to sẽ chèn ép ngược lại tử cung. Đặc biệt, nhiễm trùng tiểu do nhịn tiểu có thể kích thích cổ tử cung, khởi phát cơn gò gây sảy thai hoặc sinh non.

Nam giới lớn tuổi: Nam giới trên 50 tuổi thường có phì đại lành tính tuyến tiền liệt (đi kèm, bản thân bệnh lý này đã gây khó khăn khi đi tiểu do tuyến tiền to chèn ép niệu đạo. Việc cố nhịn tiểu trong trường hợp này rất dễ dẫn đến tình trạng bí tiểu cấp tính.

Bác sĩ Bình khuyến cáo, để bảo vệ hệ tiết niệu, hãy đi tiểu ngay khi có nhu cầu, nên uống đủ nước nhưng chia đều trong ngày, hạn chế uống quá nhiều nước và các đồ uống chứa caffeine, rượu bia trước khi ngủ 2 giờ, đồng thời tạo thói quen đi tiểu hết trước khi lên giường. Nếu thường xuyên tiểu khó, tiểu buốt, nước tiểu bất thường hoặc còn cảm giác tiểu chưa hết, nên khám chuyên khoa tiết niệu để được kiểm tra và điều trị kịp thời.