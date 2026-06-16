Nhịn tiểu bao lâu bắt đầu gây hại? Bác sĩ cảnh báo nhóm người cần lưu ý

Những ngày làm việc kéo dài với lịch họp dày đặc hoặc liên tục chạy theo thời hạn công việc khiến nhiều người hình thành thói quen nhịn tiểu. Không ít người trì hoãn việc đi vệ sinh với suy nghĩ “làm thêm vài phút nữa rồi đi”. Tuy nhiên, nếu đây trở thành thói quen lâu dài, nó có thể gây ra nhiều tác động bất lợi cho sức khỏe, đặc biệt là bàng quang, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Để giúp giữ cho bàng quang khỏe mạnh, bác sĩ khuyên người lớn không nên nhịn tiểu quá lâu ẢNH MINH HỌA: N.Q TẠO TỪ AI

Có thể nhịn tiểu bao lâu?

Theo tiến sĩ - bác sĩ Manish C.A., chuyên gia tiết niệu và ung thư tiết niệu tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), việc nhịn tiểu trong vài giờ thỉnh thoảng thường không gây vấn đề nghiêm trọng, bởi bàng quang vốn được thiết kế để chứa nước tiểu trong một khoảng thời gian nhất định.

Ở người trưởng thành khỏe mạnh, bàng quang thường được làm rỗng khoảng 3 - 4 giờ một lần vào ban ngày. Tuy nhiên, khoảng thời gian này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng nước uống, mức độ vận động và dung tích bàng quang của từng người.

Tiến sĩ - bác sĩ Jorge Arzola, chuyên khoa tiết niệu, đang làm việc tại Mỹ, cho biết trung bình bàng quang của người trưởng thành khỏe mạnh có thể chứa khoảng 400 - 600 ml nước tiểu, tương đương với khoảng 1 - 2 lon nước ngọt. Tuy nhiên, cảm giác muốn đi tiểu thường bắt đầu khi lượng nước tiểu trong bàng quang chỉ đầy khoảng 200 - 300 ml.

Để giúp giữ cho bàng quang khỏe mạnh, bác sĩ Arzola khuyên người lớn chỉ nên nhịn tiểu trung bình từ 3 - 5 giờ. Trong những trường hợp đặc biệt, có thể nhịn tiểu từ 6 - 8 giờ. Tuy nhiên, việc này có thể gây khó chịu và không được khuyến khích thực hiện thường xuyên.

Ai cần đặc biệt thận trọng?

Điều đáng lo ngại là nhiều người thường xuyên bỏ qua tín hiệu buồn tiểu do bàng quang gửi đến não, khiến việc nhịn tiểu trở thành thói quen hằng ngày. Bác sĩ Manish cho hay, việc liên tục nhịn tiểu có thể khiến chức năng của bàng quang suy giảm theo thời gian.

Những người thường xuyên nhịn tiểu có thể gặp các vấn đề như:

Buồn tiểu đột ngột, khó kiểm soát.

Đi tiểu nhiều lần.

Bí tiểu (khó làm rỗng bàng quang).

Tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), đặc biệt ở những người vốn đã có yếu tố nguy cơ.

Theo chuyên gia, một số nhóm người có nguy cơ gặp biến chứng do nhịn tiểu cao hơn, bao gồm:

Người mắc tiểu đường.

Người bị phì đại tuyến tiền liệt.

Người có bệnh lý thần kinh.

Người từng bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Người có tiền sử rối loạn chức năng bàng quang.

Những đối tượng trên cần hạn chế tối đa việc nhịn tiểu để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiết niệu.

Từ đó, bác sĩ Manish nhấn mạnh rằng đi vệ sinh không nên bị xem là việc có thể trì hoãn. Ông khuyến cáo mọi người nên uống đủ nước trong ngày, “lắng nghe” tín hiệu từ bàng quang của mình và dành vài phút rời công việc để đi vệ sinh khi có nhu cầu.