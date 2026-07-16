Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ ở người trẻ

Ông Amit Kulkarni, bác sĩ thần kinh tại Ấn Độ, cho biết cho biết dữ liệu cho thấy cứ khoảng 6 đến 7 ca đột quỵ thì có 1 ca xảy ra ở người dưới 45 tuổi, theo tờ Hindustan Times.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ ICMR cũng ghi nhận khoảng 14% ca đột quỵ tại nước này thuộc nhóm tuổi trẻ. Điều này cho thấy đột quỵ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn tuổi.

Ngáy to và buồn ngủ ban ngày

Theo ông Kulkarni, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn là yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ.

Tình trạng này khiến hơi thở ngừng nhiều lần khi ngủ, làm giảm lượng oxy trong cơ thể, tăng huyết áp và gây áp lực lên tim, mạch máu. Nếu không điều trị, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên.

Chuyên gia lưu ý không được bỏ qua cơn thiếu máu não thoáng qua. Các triệu chứng có thể chỉ kéo dài vài phút rồi biến mất, nhưng đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xảy ra đột quỵ thực sự Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ Chat GPT

Tăng huyết áp kéo dài

Tăng huyết áp cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng và có thể kiểm soát được. Bệnh thường không gây triệu chứng rõ ràng nên người trẻ dễ bỏ qua nếu không khám sức khỏe định kỳ.

Tiểu đường và cholesterol cao

Tiểu đường và cholesterol cao có thể âm thầm làm tổn thương thành mạch máu, khiến động mạch bị hẹp và xơ cứng. Tình trạng này làm giảm lưu lượng máu và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây đột quỵ thiếu máu não.

Ông Kulkarni khuyến cáo người béo phì, có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc có yếu tố nguy cơ chuyển hóa nên tầm soát định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp tim

Rung nhĩ và các rối loạn nhịp tim khác có thể tạo ra cục máu đông trong tim. Cục máu đông sau đó có thể di chuyển lên não và gây đột quỵ.

Người thường xuyên hồi hộp, đánh trống ngực, chóng mặt không rõ nguyên nhân hoặc từng ngất trong thời gian ngắn nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Đột quỵ sau chấn thương nhẹ ở cổ

Bóc tách động mạch có thể xảy ra sau chấn thương khi chơi thể thao, tập gym, tai nạn giao thông hoặc cử động cổ đột ngột. Đây là tình trạng xuất hiện vết rách nhỏ ở động mạch dẫn máu lên não.

Ông Kulkarni khuyến cáo cần đến bệnh viện ngay nếu đau cổ kéo dài kèm yếu tay chân, tê bì, khó nói hoặc giảm thị lực.

Béo phì và sức khỏe chuyển hóa

Béo bụng, ít vận động, chế độ ăn kém lành mạnh, cholesterol cao và kháng insulin đều làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ. Thừa cân cũng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường và ngưng thở khi ngủ.

Ông Kulkarni cho biết gần 80% ca đột quỵ có thể phòng ngừa nếu phát hiện và kiểm soát sớm các yếu tố nguy cơ.

Việc kiểm soát huyết áp, đường huyết, cholesterol, duy trì cân nặng hợp lý, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu, tập thể dục đều đặn, điều trị ngưng thở khi ngủ và khám khi có rối loạn nhịp tim sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ.

Ông Kulkarni cũng lưu ý không được bỏ qua cơn thiếu máu não thoáng qua. Các triệu chứng có thể chỉ kéo dài vài phút rồi biến mất, nhưng đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xảy ra đột quỵ thực sự trong thời gian ngắn và cần được cấp cứu kịp thời.