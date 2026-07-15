Phát hiện cách tập thể dục giúp người huyết áp cao giảm nguy cơ đột quỵ

Bác sĩ Josephine Hessert dẫn nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine cho thấy tập cường độ vừa phải trong thời gian ngắn hay dài đều có lợi cho người huyết áp cao, nhưng có một cách tập kết hợp giúp giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch tốt hơn, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Nên tập ít nhất 150 phút cường độ vừa phải mỗi tuần và kết hợp các đợt tập cường độ cao trong thời gian rất ngắn để giảm nguy cơ tim mạch Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Tập cường độ vừa vẫn là nền tảng bảo vệ tim mạch

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hoạt động thể chất của 38.960 người bệnh huyết áp cao bằng máy theo dõi hoạt động thể chất. Những người tham gia ở độ tuổi trung bình 62, được theo dõi trong 8 năm về các biến cố tim mạch lớn như cơn đau tim, đột quỵ và suy tim.

Trong thời gian theo dõi, đã xảy ra 1.416 biến cố tim mạch lớn, bao gồm 397 trường hợp đột quỵ, 508 ca nhồi máu cơ tim và 363 trường hợp suy tim.

Kết quả cho thấy hoạt động thể chất cường độ trung bình trong thời gian ngắn và dài đều giúp giảm nguy cơ gặp các biến cố tim mạch lớn, và tập trong thời gian dài hơn sẽ có hiệu quả cao hơn.

Chỉ 1 phút tập cường độ cao có thể tạo khác biệt

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ cần tích lũy khoảng 22 phút vận động cường độ cao mỗi tuần đã có thể giảm tới 38% nguy cơ biến cố tim mạch lớn. Tuy nhiên, tập cường độ cao quá nhiều lại phản tác dụng, làm nguy cơ đột quỵ tăng gấp 2 - 3 lần.

Đặc biệt, lợi ích cao nhất đạt được khi xen kẽ các đợt tập cường độ cao chỉ khoảng 1 phút. Nếu mỗi đợt kéo dài hơn mốc này, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng đáng kể, cao gấp 2 lần so với mức tối ưu.

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả nhấn mạnh những lợi ích và rủi ro của lượng và cường độ các buổi tập thể dục ở người huyết áp cao.

Bác sĩ Brian Becerra, chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Đại học California (Mỹ), cho biết điểm đặc biệt của nghiên cứu là các đợt tập cường độ cao trong thời gian ngắn giúp giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ tốt hơn so với chỉ tập cường độ vừa phải.

Vì sao tập quá sức lại làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Theo bác sĩ Brian Kolski, Bệnh viện Providence St. Joseph (Mỹ), huyết áp tăng tạm thời trong khi tập là phản ứng sinh lý bình thường để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Sau khi vận động, huyết áp thường giảm trong khoảng 30 phút đến 4 giờ. Duy trì đều đặn các bài tập aerobic và tập luyện ngắt quãng sẽ giúp kiểm soát huyết áp, nâng cao thể lực tim mạch và giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch trong tương lai.

Theo bác sĩ Brian Becerra, hoạt động quá mạnh có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ vì làm tăng đột biến huyết áp kéo dài có thể làm tổn thương mạch máu trong não. Ông khuyến nghị mọi người nên tập ít nhất 150 phút cường độ vừa phải mỗi tuần và kết hợp các đợt tập cường độ cao trong thời gian rất ngắn để giảm nguy cơ tim mạch, đặc biệt ở người bị huyết áp cao.