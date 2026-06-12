Tập thể dục buổi sáng: Nghiên cứu mới phát hiện thêm nhiều lợi ích bất ngờ

Kết quả bất ngờ từ nghiên cứu quan sát

Sức khỏe tim mạch - chuyển hóa là khái niệm chỉ các yếu tố nguy cơ liên quan đồng thời đến bệnh tim mạch (như nhồi máu cơ tim, đột quỵ) và các rối loạn chuyển hóa (như tiểu đường loại 2, kháng insulin, béo phì), theo Healthline (Mỹ).

Tập thể dục buổi sáng đều đặn rất tốt cho sức khỏe Ảnh: N,Quyên tạo từ AI

Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu của 14.489 người tham gia trong suốt 1 năm. Họ xác định các đợt vận động khi nhịp tim tăng liên tục ít nhất 15 phút, dựa trên phản ứng sinh lý thay vì loại hình vận động.

Sau đó, người tham gia được phân nhóm theo thời điểm tập luyện trong ngày để đối chiếu với nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, rối loạn mỡ máu và các bệnh tim mạch...

Kết quả cho thấy, so với những người tập thể dục muộn trong ngày, những người thường xuyên tập buổi sáng có:

Nguy cơ mắc bệnh mạch vành thấp hơn 31%.

Nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 18%.

Nguy cơ rối loạn mỡ máu thấp hơn 21%.

Nguy cơ tiểu đường loại 2 thấp hơn 30%.

Nguy cơ béo phì thấp hơn 35%.

Tỷ lệ bệnh mạch vành thấp nhất được ghi nhận ở nhóm tập thể dục trong khung giờ từ 7 - 8 giờ sáng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là mối liên hệ, không chứng minh được tập sớm là nguyên nhân trực tiếp giúp cải thiện các chỉ số sức khỏe.

Hoạt động thể chất mang lại cả lợi ích ngắn hạn lẫn lâu dài ẢNH: N.Q TẠO TỪ Gemini

Nên tập bao nhiêu là đủ?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể lực mức độ vừa mỗi tuần, đồng thời có ít nhất 2 ngày tập tăng cường sức mạnh cơ bắp.

Hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ mang lại lợi ích lâu dài mà còn cải thiện sức khỏe ngay trong ngắn hạn. Tập luyện đều đặn giúp giảm lo âu, trầm cảm, ngủ ngon hơn và còn mang lại nhiều lợi ích khác như:

Kiểm soát cân nặng.

Tăng cường cơ và xương.

Giảm nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi.

Kiểm soát các bệnh mạn tính và tình trạng khuyết tật.

Bác sĩ Robert Glatter, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, nhận định thêm: “Điều quan trọng nhất là sự đều đặn, chứ không phải thời điểm. Hãy cố gắng đạt ít nhất 150 phút vận động mức độ vừa mỗi tuần, kết hợp tập sức mạnh và tránh ngồi yên quá lâu. Thời điểm tốt nhất để tập không hẳn là 6 hay 7 giờ sáng, mà là thời điểm bạn có thể duy trì mỗi ngày”.