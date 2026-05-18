Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tập thể dục buổi sáng: Nên chờ bao lâu sau khi thức dậy?

Thiên Lan
Thiên Lan
18/05/2026 00:30 GMT+7

Nhiều người duy trì thói quen tập luyện vào buổi sáng. Tuy nhiên, liệu tập thể dục ngay sau khi thức dậy có tốt không?

Chuyên gia dinh dưỡng, Maya Feller, người sáng lập Trung tâm Dinh Dưỡng Maya Feller Nutrition (Mỹ), giải thích: Hầu hết mọi người có thể bắt đầu một bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hoặc giãn cơ trong vòng 10 - 15 phút sau khi rời khỏi giường. Đối với các bài tập nặng hơn như tập tạ hoặc tập luyện cường độ cao ngắt quãng, hãy đợi ít nhất 30 - 90 phút để cơ thể có thể khởi động, bổ sung nước và nạp năng lượng, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Cơ thể trải qua rất nhiều thay đổi trong khi ngủ. Cơ bắp nguội đi, khớp cứng lại, huyết áp giảm và đĩa đệm cột sống chứa đầy dịch trong đêm. Tất cả khiến cơ thể cần một chút thời gian để chuẩn bị cho việc vận động, và khoảng thời gian đó thay đổi tùy thuộc vào loại bài tập bạn dự định thực hiện.

Tập thể dục buổi sáng: Nên chờ bao lâu sau khi thức dậy? - Ảnh 1.

Tập thể dục ngay sau khi thức dậy là an toàn, nhưng cần phải bắt đầu từ từ

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Tập thể dục ngay sau khi thức dậy có an toàn không?

Tập thể dục ngay sau khi thức dậy là an toàn, nhưng cần phải bắt đầu từ từ. Nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhất vào buổi sáng sớm. Cơ bắp và gân cứng hơn so với sau đó trong ngày. Nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí Y học thể thao Anh cho thấy tập thể dục buổi sáng giúp cải thiện sự tập trung, khả năng học tập trực quan và khả năng ra quyết định suốt cả ngày. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng cần phải khởi động đúng cách để giảm nguy cơ chấn thương.

Hãy dành ít nhất 5 - 10 phút để khởi động trước bất kỳ buổi tập luyện buổi sáng nào. Nếu tập luyện sức mạnh nặng, hãy kéo dài thời gian khởi động lên 10 - 15 phút, theo FN Personal Trainer.

Các đĩa đệm cột sống hấp thụ dịch trong đêm và sẽ sưng lên nhiều hơn vào sáng sớm. Điều này khiến vùng lưng dưới dễ bị tổn thương hơn nếu bắt đầu ngay với các bài tập nâng tạ nặng hoặc squat. Nghiên cứu cho thấy độ cứng cột sống cao nhất trong giờ đầu tiên sau khi thức dậy. Vì vậy, nếu bạn dự định nâng tạ nặng, hãy dành ít nhất 30 - 60 phút để đứng thẳng và vận động nhẹ nhàng trước khi tác động lên cột sống.

Đối với các hoạt động như đi bộ, yoga nhẹ nhàng hoặc các bài tập giãn cơ bằng trọng lượng cơ thể, bạn có thể bắt đầu gần như ngay lập tức. Những hoạt động này thực sự giúp cơ thể bạn tỉnh táo nhanh hơn bằng cách tăng nhiệt độ cơ thể và tăng lưu lượng máu đến các cơ.

Ảnh hưởng của các loại hoóc môn đến thể dục buổi sáng

Mức cortisol đạt đỉnh điểm tự nhiên trong vòng 30 - 45 phút sau khi thức dậy. Tập thể dục trong hoặc ngay sau khi nồng độ cortisol tăng cao tự nhiên có nghĩa là cơ thể bạn đã sẵn sàng để đốt cháy năng lượng.

Nồng độ testosterone cũng cao nhất vào buổi sáng và giảm dần trong suốt cả ngày. Nghiên cứu cho thấy mức testosterone đạt đỉnh điểm từ 6 - 8 giờ sáng. Vì testosterone giúp sửa chữa và phát triển cơ bắp, nên tập luyện vào buổi sáng sẽ có lợi hơn.

Tin liên quan

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tập thể dục sáng hay chiều tối tốt hơn?

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tập thể dục sáng hay chiều tối tốt hơn?

'Tập thể dục là một phần quan trọng trong lối sống lành mạnh, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn không biết nên tập vào buổi sáng hay buổi tối để đạt được kết quả tốt nhất'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn tập thể dục mỗi sáng?

Tập thể dục buổi nào giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn?

Khám phá thêm chủ đề

tập thể dục buổi sáng Đi bộ Tập tạ cortisol testosterone
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận