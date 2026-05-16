Đi bộ kiểu này chỉ 1 buổi/tuần vẫn giúp giảm mỡ bụng đáng kể

Trong khi các hướng dẫn thường khuyến nghị tần suất cao, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications đã phát hiện ra một cách đi bộ độc đáo, chỉ cần thực hiện 1 lần mỗi tuần có thể giảm đáng kể mỡ cơ thể và tăng cường thể lực tim phổi tương đương với tập 3 lần mỗi tuần.

Đi bộ nhanh ngắt quãng giúp giảm mỡ toàn thân và mỡ nội tạng

Nghiên cứu, do Trường Y LKS Đại học Hồng Kông dẫn đầu, bao gồm 315 người tham gia, ở lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên.

Những người tham gia bị thừa cân hoặc mỡ bụng được chia thành 3 nhóm:

Nhóm đi bộ nhanh ngắt quãng 1 lần - 75 phút mỗi tuần

Nhóm đi bộ nhanh ngắt quãng 3 lần, tổng cộng 75 phút mỗi tuần

Nhóm đối chứng.

Kết quả đã phát hiện đi bộ nhanh ngắt quãng chỉ 1 lần mỗi tuần đã có thể giảm đáng kể mỡ cơ thể và cải thiện thể lực tim phổi tương đương với tập 3 lần mỗi tuần.

Cụ thể, sau 16 tuần thử nghiệm, cả nhóm đi bộ 1 lần mỗi tuần và 3 lần mỗi tuần đều cho hiệu quả tương tự nhau trong việc giảm lượng mỡ thừa (gồm tổng khối lượng mỡ cơ thể, tỷ lệ phần trăm mỡ và vòng eo) và cải thiện thể lực tim phổi, so với nhóm đối chứng, theo trang tin y khoa Medical Express.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng đi bộ nhanh ngắt quãng là phương pháp hiệu quả về thời gian để giảm mỡ toàn thân và mỡ nội tạng. Mặc dù khuyến nghị là đi bộ 3 lần mỗi tuần, nhưng mô hình tập luyện tập trung vào 1 buổi vẫn mang lại lợi ích tương đương nếu tổng thời gian tập luyện là như nhau.

Đi bộ nhanh ngắt quãng là gì?

Đi bộ nhanh ngắt quãng là hình thức tập luyện tim mạch xen kẽ giữa các khoảng thời gian ngắn đi bộ rất nhanh và đi bộ chậm lại để phục hồi.

Bài tập thường bao gồm các giai đoạn: