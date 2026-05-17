Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đo huyết áp tay phải có đúng chuẩn?

M.Phúc
M.Phúc
17/05/2026 15:23 GMT+7

Nhiều người có thói quen chỉ đo huyết áp ở tay phải vì cho rằng đây là cách 'chuẩn' hơn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, không có quy định bắt buộc phải đo huyết áp ở tay phải hay tay trái. Điều quan trọng là đo đúng kỹ thuật và chọn cánh tay có chỉ số cao hơn để theo dõi lâu dài.

Nên đo huyết áp ở 2 tay để so sánh

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), trong lần đo đầu tiên nên đo huyết áp ở 2 tay để so sánh. Sau đó, nên ưu tiên theo dõi ở cánh tay có chỉ số cao hơn nhằm phản ánh nguy cơ tim mạch chính xác hơn.

Đo huyết áp tay phải có đúng chuẩn? - Ảnh 1.

Đo huyết áp ở tay phải không sai, nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất hay “chuẩn” cho tất cả mọi người

Ảnh: P.H tạo từ GM

Chênh lệch duy trì từ 10 mmHg trở lên, nên kiểm tra tim mạch

Bác sĩ Luke Laffin, chuyên gia tim mạch tại Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết chênh lệch huyết áp nhẹ giữa 2 tay là điều khá thường gặp. Tuy nhiên, nếu mức chênh lệch duy trì từ 10 mmHg trở lên, người bệnh nên kiểm tra tim mạch vì có thể liên quan nguy cơ bệnh động mạch hoặc đột quỵ cao hơn.

Lưu ý khi đo huyết áp

Các chuyên gia nhấn mạnh kỹ thuật đo quan trọng hơn việc chọn tay nào. Khi đo huyết áp, cần ngồi nghỉ ít nhất 5 phút, không bắt chéo chân, đặt tay ngang mức tim và tránh nói chuyện trong lúc đo. Ngoài ra, không nên uống cà phê, hút thuốc hoặc vận động mạnh trong vòng 30 phút trước khi đo vì có thể làm sai lệch kết quả, theo Mayo Clinic.

Bác sĩ Nikhil Agrawal, chuyên gia tim mạch tại Ấn Độ, cũng nhấn mạnh rằng đo huyết áp ở 2 tay là bước đơn giản nhưng rất quan trọng, có thể giúp phát hiện sớm các bất thường mạch máu tiềm ẩn. Theo ông, “huyết áp hiếm khi giống hệt nhau ở 2 tay”.

Như vậy, đo huyết áp ở tay phải không sai, nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất hay “chuẩn” cho tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất là đo đúng cách, theo dõi đều đặn và ưu tiên cánh tay có chỉ số cao hơn để đánh giá nguy cơ sức khỏe chính xác hơn.

Tin liên quan

Đặt tay sai khi đo huyết áp có thể biến người khỏe mạnh thành bệnh nhân

Đặt tay sai khi đo huyết áp có thể biến người khỏe mạnh thành bệnh nhân

Nhiều người đo huyết áp tại nhà nhưng không biết rằng một sai sót rất nhỏ trong tư thế, thời điểm đo hoặc cách đặt vòng bít cũng có thể khiến kết quả sai lệch, làm tăng nguy cơ hiểu nhầm tình trạng sức khỏe.

Kiểm soát huyết áp: Bác sĩ chia sẻ 3 nguyên tắc cốt lõi

Thịt, cá hay đậu hũ: Đâu là nguồn đạm tốt hơn cho huyết áp?

Khám phá thêm chủ đề

đo huyết áp tay phải cách đo huyết áp chuẩn Đo huyết áp Hiệp hội Tim mạch Mỹ Đột quỵ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận