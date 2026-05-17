Sức khỏe

Uống cà phê: 5 lợi ích đã được khoa học chứng minh

Nguyễn Vy
17/05/2026 08:21 GMT+7

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà còn hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng của cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy uống cà phê mỗi ngày có thể giúp kéo dài tuổi thọ, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện trao đổi chất và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Hỗ trợ tim mạch và tuổi thọ

Nghiên cứu trên tạp chí The Journal of Nutrition vào năm 2025 cho thấy uống từ 1 đến 3 tách cà phê đen chứa caffeine mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch.

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà còn hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng của cơ thể

Người uống ít nhất 1 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 16%. Khi uống từ 2 đến 3 tách, tỷ lệ này tăng lên 17%.

Tuy nhiên, việc cho nhiều đường, sữa hoặc kem có thể làm giảm lợi ích của cà phê. Nhóm dùng cà phê kèm các thành phần này chỉ giảm khoảng 14% nguy cơ tử vong.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Cà phê còn giúp đường ruột hoạt động ổn định hơn. Theo đó, người uống cà phê có lượng vi khuẩn có lợi trong ruột cao hơn.

Trong cà phê có polyphenol, một hợp chất thực vật giúp nuôi lợi khuẩn đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Chất chống oxy hóa trong cà phê còn giúp giảm viêm và giảm stress oxy hóa trong cơ thể.

Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh cũng giúp việc đi tiêu đều đặn hơn.

Hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam giới

Nghiên cứu trên PLOS ONE vào năm 2015 cho thấy nam giới uống khoảng 1 đến 2 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ rối loạn cương dương thấp hơn 42%.

Caffeine trong cà phê còn giúp tăng testosterone tạm thời sau khi tập luyện. Ngoài ra, uống 1 tách cà phê khoảng 45 phút trước khi quan hệ có thể giúp cải thiện sức bền.

Hỗ trợ giảm cân

Cà phê không thể thay thế chế độ ăn uống hay tập luyện. Tuy nhiên, thức uống này có thể hỗ trợ quá trình giảm cân nhờ khả năng thúc đẩy trao đổi chất.

Sau khi uống cà phê, cơ thể có thể tăng đốt cháy calo từ 5% đến 20% trong khoảng 3 giờ. Cà phê cũng giúp cơ thể phân giải chất béo hiệu quả hơn.

Ngoài ra, uống cà phê trước bữa ăn giúp nam giới giảm khoảng 20% lượng calo tiêu thụ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Các nghiên cứu còn cho thấy uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như như bệnh Parkinson, tiểu đường loại 2, ung thư gan, ung thư đại tràng, đột quỵ và suy tim

Các chuyên gia khuyến cáo nên uống cà phê với lượng vừa phải và hạn chế thêm quá nhiều đường hoặc kem để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

