150 phút vận động/tuần giảm 30% nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Hoạt động thể chất ngừa bệnh tim mạch

Mỗi người trưởng thành (từ 18 tuổi) nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa hoặc 75 phút cường độ mạnh mỗi tuần. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 30%, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Đặc biệt, 80% số ca tử vong sớm do các bệnh tim mạch có thể phòng ngừa nếu duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát yếu tố nguy cơ và tầm soát định kỳ.

Thanh thiếu niên vận động thể lực 60 phút/ngày giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và hệ xương chắc khỏe ẢNH: TƯ LIỆU WHO

Đó là khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới nhân ngày Tim mạch thế giới 29.9 năm nay. Với thông điệp "Đừng để tim lỡ nhịp", Tổ chức Y tế thế giới nhấn mạnh việc bảo vệ trái tim cần bắt đầu từ những hành động đơn giản hằng ngày. Mỗi bước chạy, mỗi vòng bơi hay mỗi buổi đi bộ nhanh đều là cách giữ cho nhịp tim khỏe mạnh và ổn định.

Theo Báo cáo toàn cầu về hoạt động thể chất năm 2022 của Tổ chức y tế thế giới, 30,3% người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) chưa đạt mức vận động khuyến nghị.

Trong nhóm thanh thiếu niên 11 - 17 tuổi, có 91% nữ và 82% nam không đáp ứng yêu cầu vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa nhiều người trẻ đang đối mặt với nguy cơ ngày càng cao mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó có bệnh tim mạch.

Về vai trò của vận động thể chất tích cực với sức khỏe, TS Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh, với mỗi người, thể thao chính là "lá chắn vàng" bảo vệ trái tim và sức khỏe toàn diện. Riêng với lứa tuổi thanh thiếu niên, 60 phút vận động mỗi ngày không chỉ giúp tim và xương chắc khỏe, mà còn thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp, cải thiện khả năng vận động và tư duy.

Bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chiếm khoảng 31 - 33% tổng số ca tử vong, tương đương hơn 200.000 người mỗi năm. Với mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua truyền thông giúp cộng đồng hiểu biết về lợi ích của hoạt động thể lực, tổ chức PATH, Tổ chức Y tế thế giới cùng các đối tác triển khai "Hợp tác thể thao vì sức khỏe cộng đồng", khuyến khích người dân đặc biệt là thanh thiếu niên tăng cường tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm.



