Nghiên cứu tìm ra 'công thức vàng' ngăn ngừa nhồi máu cơ tim

Các nhà khoa học tại Trường Y Harvard T.H. Chan (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của 117.025 người tham gia, chủ yếu là phụ nữ. Người tham gia báo cáo mức độ vận động và tập luyện mỗi 4 năm một lần. Trong 14,5 năm, các nhà nghiên cứu theo dõi các biến cố tim mạch lớn, bao gồm đau tim, đột quỵ, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành và các can thiệp động mạch vành khác và đã xảy ra 5.459 biến cố tim mạch nghiêm trọng.

150 phút đi bộ nhanh mỗi tuần giúp phòng ngừa biến cố tim mạch nghiêm trọng Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Kết quả cho thấy tập luyện sức mạnh (như nâng tạ, ngồi xổm, hít đất) ít nhất 2 giờ mỗi tuần giúp:

Giảm 20% nguy cơ mắc biến cố tim nghiêm trọng.

Giảm đến 44% nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Nếu chỉ tập được 1 giờ mỗi tuần, mức giảm sẽ là 5% đối với nguy cơ biến cố tim mạch nghiêm trọng và 14% đối với nguy cơ nhồi máu cơ tim.

"Công thức vàng" vận động giúp giảm nguy cơ đột quỵ nhiều nhất

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra "công thức vàng" vận động giúp giảm đến 40% nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nghiêm trọng, như sau:

Ít nhất 150 phút đi bộ nhanh mỗi tuần.

Ít nhất 1 giờ tập luyện sức mạnh mỗi tuần.

Ngồi liên tục (xem ti vi hoặc điện thoại) ít hơn 2 giờ mỗi ngày, theo trang tin y khoa News Medical.

Đặc biệt, tập luyện sức mạnh đều đặn và tập cả tay và chân sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

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Các tác giả nghiên cứu cho biết tập luyện sức mạnh đều đặn, kết hợp đi bộ nhanh và giảm thời gian ngồi, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng, đặc biệt là nhồi máu cơ tim.