Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Sau 20 giờ, người bị huyết áp cao nên tránh làm những điều sau:

Ăn tối quá mặn

Mì ăn liền, gà rán, xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, thức ăn nhanh hay các món kho, rim đậm vị đều có thể chứa lượng muối nạp vào vượt quá nhu cầu của cơ thể. Muối rất giàu natri. Khi ăn quá nhiều natri, cơ thể sẽ giữ nước nhiều hơn, làm tăng thể tích máu lưu thông. Hệ quả là khiến tim phải làm việc nhiều hơn, từ đó làm huyết áp tăng cao, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người bị huyết áp cao không nên tự ý bỏ uống thuốc ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ Gemini

Điều này không có nghĩa là người bị huyết áp cao không được ăn sau 20 giờ. Nếu cảm thấy đói, họ vẫn có thể ăn nhẹ. Thế nhưng, nên ưu tiên những thực phẩm ít muối như sữa chua không đường, trái cây tươi hoặc một ít các loại hạt không tẩm muối.

Tập luyện cường độ quá cao

Tập thể dục là thói quen rất có lợi cho người bị huyết áp cao. Tuy nhiên, thời điểm và cường độ tập luyện cũng rất quan trọng. Nếu tập các bài tập quá nặng ngay trước khi đi ngủ, cơ thể sẽ tiết nhiều hoóc môn căng thẳng như adrenaline. Điều này làm nhịp tim tăng, khiến cơ thể khó thư giãn và dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Hiệu ứng này cũng xuất hiện nếu làm việc căng thẳng đến tận khuya.

Điều đó không có nghĩa là người bị huyết áp cao phải tránh vận động vào buổi tối. Ngược lại, những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe thư giãn, yoga hoặc kéo giãn cơ vẫn rất có lợi. Quan trọng là cần kết thúc buổi tập trước giờ đi ngủ khoảng 1 - 2 giờ. Khoảng thời gian này đủ để cơ thể hạ nhịp tim và trở về trạng thái nghỉ ngơi, tiến sĩ Anis Rehman, bác sĩ nội khoa và nội tiết học người Mỹ, cho biết.

Thức khuya lướt điện thoại

Sau 20 giờ là thời điểm cơ thể dần chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn dành hàng giờ để lướt mạng xã hội, xem video, chơi điện thoại hoặc tiếp tục xử lý công việc.

Những hoạt động này có thể khiến não bộ duy trì trạng thái tỉnh táo lâu hơn, khiến ngủ muộn và khó sâu. Khi chất lượng giấc ngủ giảm, cơ thể cũng khó duy trì quá trình điều hòa huyết áp bình thường trong suốt đêm.

Ở người khỏe mạnh, huyết áp thường giảm tự nhiên khi ngủ. Đây là cơ chế giúp tim và mạch máu được nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động. Nếu thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc, cơ chế này sẽ bị ảnh hưởng và làm tăng huyết áp. Thay vì sử dụng điện thoại liên tục trước giờ ngủ, mọi người hãy đọc sách, nghe nhạc nhẹ, tập hít thở hoặc thiền.

Tự ý bỏ thuốc huyết áp

Một số người thấy huyết áp ổn định nên tự ý ngưng thuốc hoặc quên uống thuốc vào buổi tối. Đây là sai lầm khá phổ biến.

Huyết áp cao thường không gây triệu chứng rõ ràng. Thế nhưng, bệnh vẫn có thể tăng âm thầm và kéo theo nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim. Người bệnh nên dùng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ và không tự ý thay đổi thời gian hoặc liều lượng thuốc, theo Medical News Today.