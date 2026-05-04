5 sai lầm buổi tối khiến huyết áp tăng mà nhiều người không biết

Ít ai biết rằng huyết áp có nhịp sinh học riêng, thường giảm vào ban đêm để giúp tim và mạch máu “nghỉ ngơi”. Khi cơ chế này bị gián đoạn, nguy cơ tim mạch có thể tăng lên.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim và đột quỵ, trong đó lối sống đóng vai trò quan trọng.

Ăn tối quá mặn

Một trong những sai lầm phổ biến là ăn nhiều muối vào buổi tối. Natri khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và áp lực lên thành mạch.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp nhanh chóng, đặc biệt ở người nhạy cảm với natri.

Ăn quá muộn

Ăn sát giờ ngủ khiến hệ tim mạch phải hoạt động nhiều hơn trong khi cơ thể cần nghỉ ngơi. Điều này có thể làm huyết áp không giảm như bình thường vào ban đêm.

Bác sĩ David Agus, chuyên gia ung thư, Đại học Nam California (Mỹ), cho biết cơ thể xử lý năng lượng kém hiệu quả hơn vào ban đêm, vì vậy nên ăn tối trước khi ngủ ít nhất 2 - 3 giờ.

Uống rượu bia vào buổi tối

Nhiều người có thói quen uống rượu bia để thư giãn sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, rượu có thể làm tăng huyết áp tạm thời và ảnh hưởng đến hệ thần kinh điều hòa mạch máu.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, uống rượu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Ít vận động sau bữa tối

Ngồi hoặc nằm ngay sau khi ăn khiến quá trình chuyển hóa chậm lại. Khi đó, cơ thể sử dụng năng lượng kém hiệu quả, dễ dẫn đến tăng đường huyết và ảnh hưởng gián tiếp đến huyết áp.

Bà Franziska Spritzler, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng (Mỹ), cho biết vận động nhẹ sau ăn có thể giúp cải thiện chuyển hóa và hỗ trợ ổn định huyết áp.

Thức khuya, ngủ không đủ giấc

Thiếu ngủ làm rối loạn hệ thần kinh và hormone điều hòa huyết áp. Khi ngủ không đủ, cơ thể dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, khiến huyết áp tăng cao hơn bình thường.

Theo các chuyên gia, ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng để duy trì huyết áp ổn định.

Gợi ý để bảo vệ huyết áp buổi tối

Để hạn chế nguy cơ tăng huyết áp vào ban đêm, chuyên gia khuyến nghị:

Ăn tối nhẹ, giảm muối

Tránh ăn quá muộn

Hạn chế rượu bia

Vận động nhẹ sau ăn

Ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi đêm

Lời khuyên từ chuyên gia

Những thói quen trên có thể không gây ảnh hưởng ngay lập tức nhưng tích lũy theo thời gian sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Người có tiền sử tăng huyết áp nên theo dõi chỉ số thường xuyên và tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần.