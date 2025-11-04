Vì sao ăn nhiều muối lại làm mạch máu ‘chai cứng’?

Hệ quả của tình trạng trên là làm tăng nguy cơ huyết áp cao và bệnh tim mạch. Ăn nhiều muối có thể làm mạch máu bị xơ cứng qua những tác động sau:

Tăng co mạch

Muối rất giàu natri. Khi lượng natri trong máu tăng cao, các tế bào nội mô trong mạch máu bị tổn thương, làm giảm khả năng sản sinh nitric oxide. Đây là chất giúp giãn mạch. Khi nitric oxide giảm, mạch máu không thể mở rộng đủ, dẫn đến co mạch mạn tính và tăng huyết áp, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn mặn trong thời gian dài khiến mạch máu dễ bị xơ cứng ẢNH: AI

Qua thời gian, tình trạng co mạch thường xuyên này khiến thành mạch biến đổi, dày lên, mất tính đàn hồi. Mạch máu giống như ống cao su bị kéo căng liên tục, cuối cùng trở nên cứng và dễ tổn thương.

Tác động của hoóc môn

Aldosterone là hoóc môn do tuyến thượng thận tiết ra, có vai trò duy trì cân bằng muối và nước. Khi ăn mặn, cơ thể kích hoạt các cơ chể để điều chỉnh lượng natri trong cơ thể, trong đó có tăng aldosterone. Tuy nhiên, khi tăng quá mức, aldosterone bắt đầu gây hại cho mạch máu.

Hoóc môn aldosterone kích thích tế bào cơ trơn mạch máu sản xuất collagen và làm giảm elastin. Đây là 2 protein quyết định độ đàn hồi của thành mạch. Kết quả là mạch trở nên dày và cứng.

Sự kết hợp giữa muối và aldosterone

Các nghiên cứu lâm sàng khẳng định muối và hoóc môn aldosterone không chỉ hoạt động riêng lẻ mà còn tăng cường lẫn nhau, dẫn đến làm tăng độ xơ cứng động mạch. Khi ăn nhiều muối, mức aldosterone có thể bị rối loạn, dẫn đến tăng giữ nước và natri, đồng thời kích hoạt viêm mạn tính trong thành mạch.

Ngoài ra, một nghiên cứu trên chuyên san Frontiers in Nutrition cho thấy những người có nồng độ aldosterone trong huyết tương cao thường có vận tốc sóng mạch cao hơn. Vận tốc sóng mạch hình thành khi tim co bóp và đẩy máu vào động mạch, tạo ra một sóng áp lực lan truyền dọc theo thành mạch. Chỉ số này tăng nghĩa là mạch máu không còn đủ đàn hồi để hấp thụ lực bơm máu của tim.

Khi tim co bóp, sóng áp lực lan nhanh và mạnh hơn, khiến mạch bị tổn thương nhiều hơn. Hệ quả là một vòng luẩn quẩn dẫn đến xơ cứng động mạch và tăng huyết áp mạn tính, theo Healthline.