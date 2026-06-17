Nghiên cứu mới: Muốn tim khỏe hơn, đừng chỉ tập thể dục 150 phút mỗi tuần

Dưới đây là phân tích của các chuyên gia về kết quả nghiên cứu và cách tăng cường vận động hằng ngày để cải thiện sức khỏe tim mạch, theo Prevention (Mỹ).

Đừng dừng lại ở 150 phút mỗi tuần, nên vận động thêm khi có thể

Nghiên cứu quan sát được công bố trên tạp chí British Journal of Sports Medicine (Anh), phân tích dữ liệu sức khỏe và mức độ hoạt động thể chất của hơn 17.000 người trưởng thành, với độ tuổi trung bình khoảng 57. Kết quả cho thấy mức độ hoạt động thể chất hằng tuần càng cao thì sức khỏe tim mạch càng tốt.

Lợi ích đối với tim mạch sẽ tiếp tục tăng lên khi mức độ hoạt động thể chất tăng lên ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Một điểm đáng lưu ý là nghiên cứu đã chỉ ra:

Tập luyện 150 phút/tuần với cường độ vừa đến mạnh giúp giảm khoảng 8 - 9% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Khi tăng thời gian tập lên 560 - 610 phút/tuần (gấp khoảng 3 - 4 lần mức khuyến nghị hiện nay), nguy cơ tim mạch có thể giảm 30% hoặc hơn.

Con số 560 - 610 phút mỗi tuần (khoảng 10 giờ) có thể khiến nhiều người cảm thấy khó thực hiện. Bà Marwa Ahmed, huấn luyện viên cá nhân và huấn luyện viên chạy bộ tại Toronto (Canada), khuyên thay vì chỉ tính các buổi tập chính thức, hãy tăng cường vận động xen kẽ trong sinh hoạt hằng ngày. Bất kỳ hoạt động nào làm nhịp tim tăng hoặc khiến bạn thở nhanh hơn, dù chỉ vài phút, đều mang lại lợi ích, chẳng hạn:

Đi cầu thang bộ.

Đi bộ hoặc đạp xe đi làm nếu có thể.

Đỗ xe xa điểm đến để đi bộ thêm.

Tự vận chuyển đồ đạc sau khi mua sắm thay vì sử dụng dịch vụ giao hàng.

Duy trì các buổi tập có cường độ vừa hoặc mạnh như đi bộ nhanh, leo núi, bơi lội và tập sức mạnh.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đây là một nghiên cứu quan sát nên không thể đưa ra kết luận chắc chắn về nguyên nhân và kết quả. Tiến sĩ Sirisha Vadali, bác sĩ tim mạch tại HonorHealth (Mỹ), cho biết nên nhìn nhận thông điệp quan trọng nhất từ nghiên cứu là: Lợi ích đối với tim mạch sẽ tiếp tục tăng lên khi mức độ hoạt động thể chất tăng lên, chứ không nhất thiết ai cũng phải đạt tới mức 560 - 610 phút tập luyện mỗi tuần.

Bất kỳ hoạt động nào làm nhịp tim tăng hoặc khiến bạn thở nhanh hơn, dù chỉ vài phút, đều mang lại lợi ích, chẳng hạn như đi cầu thang bộ Ảnh: AI

Vì sao tập thể dục tốt cho tim?

Theo bà Ahmed, một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên lợi ích tim mạch khi tập luyện là VO₂ max - chỉ số phản ánh lượng oxy tối đa cơ thể có thể sử dụng khi vận động cường độ cao. Chỉ số này thường giảm dần theo tuổi tác. Người có VO₂ max càng cao thường có sức khỏe tim mạch và thể lực tốt hơn.

Khi thường xuyên tập luyện, hệ tim mạch sẽ dần thích nghi với áp lực của việc vận động. Điều này giúp cải thiện VO₂ max vì các ty thể - “nhà máy năng lượng” của tế bào - tăng cả về số lượng lẫn hiệu quả sử dụng oxy. Nhờ đó:

Tim bơm được nhiều máu hơn sau mỗi nhịp đập.

Mạch máu linh hoạt hơn.

Máu lưu thông hiệu quả hơn, giúp giảm gánh nặng cho tim.

Theo tiến sĩ Vadali, về lâu dài, những thay đổi trên còn giúp hạ huyết áp, cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm, cải thiện mức cholesterol trong máu.