Đậu phộng và hạnh nhân đều tốt cho tim mạch: Đâu là lựa chọn số 1?

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trái tim.

Trong số các thực phẩm có lợi cho tim mạch, hạnh nhân và đậu phộng là 2 loại hạt được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể.

Cả hạnh nhân và đậu phộng đều giàu chất béo không bão hòa, chất xơ, magie và các chất chống oxy hóa.

Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch và góp phần nâng cao chất lượng chế độ ăn hằng ngày, theo trang Eating Well.

Cả hạnh nhân và đậu phộng đều mang lại những lợi ích riêng cho sức khỏe tim mạch Ảnh: N.VY tạo từ AI

Hạnh nhân giúp hỗ trợ cholesterol và lưu thông máu

Theo ông Drew Hemler, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, hạnh nhân nổi bật nhờ chứa nhiều vitamin E, chất xơ, magie và chất béo không bão hòa đơn.

Khoảng 28 gram hạnh nhân cung cấp gần 14 gram chất béo, trong đó phần lớn là chất béo tốt cho tim. Việc thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa có thể giúp cải thiện chỉ số cholesterol trong máu.

Ngoài chất béo lành mạnh, hạnh nhân còn chứa chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi. Sự kết hợp này giúp giảm cholesterol LDL (xấu) và hỗ trợ duy trì cholesterol HDL (tốt) ở mức khỏe mạnh.

Theo bà Roxana Ehsani, chuyên gia dinh dưỡng thể thao tại Mỹ, chất xơ giúp cơ thể đào thải cholesterol hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hạnh nhân cũng là nguồn cung cấp vitamin E và magie dồi dào. Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ thành động mạch trước tác động của stress oxy hóa. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng sự tích tụ mảng bám trong động mạch và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Trong khi đó, magie giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đây đều là những yếu tố quan trọng đối với trái tim.

Đậu phộng hỗ trợ tim mạch và giảm căng thẳng

Ông Hemler cho biết đậu phộng có thành phần dinh dưỡng khác đôi chút so với hạnh nhân. Loại hạt này chứa nhiều protein, niacin và folate hơn trong mỗi khẩu phần.

Đậu phộng cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch. Lớp vỏ mỏng bên ngoài hạt cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp tăng thêm giá trị dinh dưỡng.

Nghiên cứu trên tạp chí Future Foods vào năm 2022 cho thấy việc ăn đậu phộng ít nhất 2 lần mỗi tuần giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Niacin trong đậu phộng cũng góp phần cải thiện mỡ máu. Dưỡng chất này giúp giảm cholesterol LDL và triglyceride, đồng thời hỗ trợ tăng cholesterol HDL.

Không có loại hạt nào vượt trội hoàn toàn

Theo bà Ehsani, cả hạnh nhân và đậu phộng đều mang lại những lợi ích riêng cho sức khỏe tim mạch. Việc bổ sung đa dạng các loại hạt trong chế độ ăn là cách tốt nhất để cơ thể nhận được đầy đủ dưỡng chất có lợi.

Loại hạt phù hợp nhất là loại có thể sử dụng đều đặn trong thời gian dài. Cả hạnh nhân và đậu phộng đều là lựa chọn tốt cho sức khỏe tim mạch khi được sử dụng trong một chế độ ăn cân bằng.