Mỗi ngày ăn 2 nắm đậu phộng rang: Khoa học phát hiện điều bất ngờ

Như trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học journal Clinical Nutrition, các nhà khoa học đã phát hiện tác dụng bất ngờ khi bạn ăn vặt 2 nắm đậu phộng rang mỗi ngày.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học Maastricht (Hà Lan) bao gồm 31 người tham gia khỏe mạnh, trong độ tuổi từ 60 đến 75.

Khoa học đã phát hiện tác dụng bất ngờ khi bạn ăn vặt 2 nắm đậu phộng rang mỗi ngày Ảnh minh họa: AI

Quy trình nghiên cứu được tiến hành theo 2 giai đoạn: Giai đoạn kiểm chứng và giai đoạn thử nghiệm, mỗi giai đoạn kéo dài 16 tuần và cách nhau một khoảng nghỉ 8 tuần. Trong giai đoạn kiểm chứng, những người tham gia không ăn đậu phộng và bất cứ loại hạt nào. Trong giai đoạn thử nghiệm, họ tiêu thụ 2 nắm đậu phộng rang cả vỏ, không muối mỗi ngày (tương đương 60 gram, khoảng 50 - 60 hạt).

Ăn 2 nắm đậu phộng rang mỗi ngày giúp hỗ trợ chức năng não bộ

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ 2 nắm đậu phộng rang mỗi ngày có thể giúp hỗ trợ chức năng não bộ ở người lớn tuổi bằng cách cải thiện lưu lượng máu não và trí nhớ, theo trang tin y khoa Medical News Today.

Cụ thể, kết quả chụp MRI và các bài kiểm tra trí nhớ cho thấy những chuyển biến tích cực đáng kinh ngạc như sau:

Lưu lượng máu não tổng thể tăng khoảng 3,6%.

Lưu lượng máu ở chất xám tăng khoảng 4,5%.

Đặc biệt, tại các vùng não liên quan đến trí nhớ và ra quyết định, lưu lượng máu tăng mạnh hơn: Thùy trán tăng 6,6% và thùy thái dương tăng 4,9%.

Về chức năng nhận thức, người tham gia đã cải thiện trí nhớ ngôn ngữ và từ.

Đáng chú ý, huyết áp tâm thu của họ cũng giảm trung bình 5 mmHg, giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, theo Medical News Today.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng đậu phộng rất giàu các chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch và mạch máu, bao gồm: Protein, chất béo lành mạnh, polyphenol, chất chống oxy hóa và đặc biệt là L-arginine - một loại axit amin tham gia vào việc điều hòa lưu lượng máu.

Ăn đậu phộng rang cả vỏ mang lại lợi ích cao hơn vì vỏ chứa thêm chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Lưu lượng máu tăng cường giúp cung cấp oxy và các dưỡng chất thiết yếu cho các chức năng nhận thức như ghi nhớ và tập trung.

Các tác giả đã kết luận rằng ăn đậu phộng rang thường xuyên là cách đơn giản, hiệu quả để hỗ trợ chức năng não bộ và sức khỏe mạch máu theo thời gian. Đây là minh chứng rõ rệt cho thấy những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống hằng ngày có thể góp phần quan trọng trong chiến lược phòng ngừa các bệnh về não ở người lớn tuổi.