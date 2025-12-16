Phát hiện cách uống trà, cà phê tốt cho người lớn tuổi

Giờ đây, một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã chỉ ra cách uống cà phê, trà cực tốt, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Đối với người trên 50 tuổi, loãng xương là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều người, nhất là phụ nữ.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã tìm ra cách uống trà và cà phê cực hay, không ảnh hưởng đến sức khỏe xương ở người lớn tuổi.

Uống trà, cà phê đúng cách tốt cho người lớn tuổi Ảnh: AI

Các nhà khoa học tại Đại học Flinders (Úc) đã theo dõi gần 10.000 người tham gia từ 65 tuổi trở lên, chủ yếu là phụ nữ, kéo dài một thập kỷ. Nghiên cứu nhằm xem xét mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê, trà thường xuyên và những thay đổi về mật độ khoáng xương - thước đo nguy cơ loãng xương; từ đó đưa ra hướng dẫn về cách uống trà, cà phê có lợi cho người lớn tuổi.

Kết quả đã phát hiện: Uống trà vừa phải góp phần làm tăng mật độ xương.

Phó giáo sư Enwu Liu cho biết, ngay cả những cải thiện nhỏ về mật độ xương cũng có thể dẫn đến giảm số ca gãy xương ở các nhóm lớn tuổi.

Đáng chú ý, kết quả cũng phát hiện tiêu thụ cà phê vừa phải, khoảng 2 - 3 tách mỗi ngày là an toàn, không gây hại cho xương, theo trang tin y khoa News Medical.

Chú ý liều lượng trà và cà phê

Tuy nhiên, uống nhiều hơn 5 tách trà mỗi ngày có liên quan đến mật độ xương thấp hơn. Đặc biệt, phụ nữ có tiền sử uống rượu bia nhiều gặp nhiều tác hại hơn.

Đồng tác giả, nhà nghiên cứu Ryan Liu, từ Đại học Flinders, giải thích trà chứa các catechin có thể thúc đẩy sự hình thành xương và làm chậm quá trình phân hủy xương. Đồng thời, uống tối đa 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày không ảnh hưởng đến mật độ khoáng xương.

Tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Enwu Liu, nhấn mạnh: Mặc dù canxi và vitamin D vẫn là nền tảng của sức khỏe xương, nhưng kết hợp trà, cà phê đúng cách vào chế độ ăn uống có thể góp phần tạo nên sự khác biệt.

Ông Enwu Liu kết luận: Thưởng thức mỗi ngày 1 tách trà có thể là cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe xương cho người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ.

Uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày là an toàn, tránh tiêu thụ quá mức, theo News Medical.