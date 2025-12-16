Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện cách uống trà, cà phê tốt cho người lớn tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
16/12/2025 15:08 GMT+7

Cà phê là thức uống yêu thích hằng ngày của nhiều người, nhưng uống bao nhiêu và uống thế nào là tốt nhất để đảm bảo sức khỏe vẫn là câu hỏi lớn, nhất là với người lớn tuổi.

Giờ đây, một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã chỉ ra cách uống cà phê, trà cực tốt, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Đối với người trên 50 tuổi, loãng xương là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều người, nhất là phụ nữ. 

Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã tìm ra cách uống trà và cà phê cực hay, không ảnh hưởng đến sức khỏe xương ở người lớn tuổi.

Phát hiện cách uống trà, cà phê tốt cho người lớn tuổi - Ảnh 1.

Uống trà, cà phê đúng cách tốt cho người lớn tuổi

Ảnh: AI

Các nhà khoa học tại Đại học Flinders (Úc) đã theo dõi gần 10.000 người tham gia từ 65 tuổi trở lên, chủ yếu là phụ nữ, kéo dài một thập kỷ. Nghiên cứu nhằm xem xét mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê, trà thường xuyên và những thay đổi về mật độ khoáng xương - thước đo nguy cơ loãng xương; từ đó đưa ra hướng dẫn về cách uống trà, cà phê có lợi cho người lớn tuổi.

Kết quả đã phát hiện: Uống trà vừa phải góp phần làm tăng mật độ xương.

Phó giáo sư Enwu Liu cho biết, ngay cả những cải thiện nhỏ về mật độ xương cũng có thể dẫn đến giảm số ca gãy xương ở các nhóm lớn tuổi.

Đáng chú ý, kết quả cũng phát hiện tiêu thụ cà phê vừa phải, khoảng 2 - 3 tách mỗi ngày là an toàn, không gây hại cho xương, theo trang tin y khoa News Medical.

vì sao mỡ bụng không giảm dù đi bộ mỗi ngày

Chú ý liều lượng trà và cà phê

Tuy nhiên, uống nhiều hơn 5 tách trà mỗi ngày có liên quan đến mật độ xương thấp hơn. Đặc biệt, phụ nữ có tiền sử uống rượu bia nhiều gặp nhiều tác hại hơn.

Đồng tác giả, nhà nghiên cứu Ryan Liu, từ Đại học Flinders, giải thích trà chứa các catechin có thể thúc đẩy sự hình thành xương và làm chậm quá trình phân hủy xương. Đồng thời, uống tối đa 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày không ảnh hưởng đến mật độ khoáng xương.

Tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Enwu Liu, nhấn mạnh: Mặc dù canxi và vitamin D vẫn là nền tảng của sức khỏe xương, nhưng kết hợp trà, cà phê đúng cách vào chế độ ăn uống có thể góp phần tạo nên sự khác biệt.

Ông Enwu Liu kết luận: Thưởng thức mỗi ngày 1 tách trà có thể là cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe xương cho người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ.

Uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày là an toàn, tránh tiêu thụ quá mức, theo News Medical.

Tin liên quan

Loại trà chuyên gia khuyên uống mỗi ngày

Loại trà chuyên gia khuyên uống mỗi ngày

Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người thường thay cà phê đá hay nước ép bằng một tách trà ấm.

Thận yếu có cần kiêng cà phê? Bác sĩ giải đáp

Có một cách uống cà phê giúp kiểm soát đường huyết cực hay!

Khám phá thêm chủ đề

Người lớn tuổi Uống trà cà phê loãng xương mật độ xương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận