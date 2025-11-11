Loại trà chuyên gia khuyên uống mỗi ngày

Trong số các loại trà quen thuộc như trà đen, trà ô long hay trà thảo mộc, các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng trà xanh là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe nếu uống hằng ngày, theo trang sức khỏe Health.

Bà Cindy Chou, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, chia sẻ rằng trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Trong đó, đáng chú ý là nhóm flavonoid gọi là epigallocatechin gallate (EGCG) và axit amin L-theanine, 2 hợp chất có vai trò hỗ trợ não bộ, tim mạch và hệ miễn dịch.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng trà xanh là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe nếu uống hằng ngày Ảnh: AI

Cải thiện trí não và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Bà Maggie Moon, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết trà xanh có khả năng cải thiện chức năng não.

Một tổng hợp nghiên cứu năm 2017 cho thấy việc uống trà xanh thường xuyên giúp cải thiện sự tập trung, trí nhớ và làm giảm lo âu.

Một nghiên cứu năm 2025 cũng ghi nhận người lớn tuổi duy trì thói quen uống trà xanh có ít tổn thương não hơn so với những người không uống, từ đó giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Tốt cho tim mạch

Trà xanh còn giúp bảo vệ tim mạch nhờ khả năng giảm cholesterol xấu LDL và cholesterol toàn phần.

Việc duy trì mức cholesterol ổn định có thể giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hỗ trợ tuần hoàn máu và cải thiện sức khỏe tim.

Mặc dù trà đen cũng mang lại lợi ích tương tự, tuy nhiên trà xanh vẫn được xem là vượt trội hơn nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Trà xanh có thể làm giảm nhẹ nguy cơ mắc các loại ung thư như bàng quang, dạ dày và thực quản. Tác dụng này có được do EGCG, hợp chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Lưu ý khi uống trà xanh

Bà Jennifer Bianchini, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết một tách trà xanh 240 ml chứa khoảng 30 đến 50 mg caffeine.

Với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, lượng caffeine dưới 400 mg mỗi ngày (tương đương khoảng 8 tách trà xanh) được xem là an toàn. Tuy nhiên, mức dung nạp này có thể khác nhau tùy cơ địa từng người.

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên giới hạn lượng caffeine ở mức dưới 200 mg mỗi ngày, trong khi trẻ em dưới 12 tuổi nên tránh hoàn toàn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống trà xanh sau bữa ăn khoảng 30 phút để tránh ảnh hưởng đến việc hấp thu sắt và canxi.

Việc thêm đường hoặc sữa có thể làm giảm tác dụng của các chất chống oxy hóa, do đó nên uống nguyên chất để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tất cả các loại trà đều có lợi cho sức khỏe nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, trà xanh vẫn là lựa chọn tối ưu nhờ khả năng bảo vệ tế bào, hỗ trợ chức năng não và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Duy trì thói quen uống từ 2 đến 3 tách trà xanh mỗi ngày, có thể mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho cơ thể.