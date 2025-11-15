Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn bao nhiêu đậu phộng mỗi ngày là tốt nhất?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
15/11/2025 06:39 GMT+7

Đậu phộng giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ tim mạch, chuyển hóa năng lượng và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Đậu phộng chứa nhiều protein, chất xơ, chất béo lành mạnh và khoáng chất, giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể, theo trang NDTV Food (Ấn Độ).

Khi được ăn đúng cách, đậu phộng không chỉ giúp no lâu mà còn tăng cường năng lượng, bảo vệ tim mạch và cải thiện chức năng não. Song, ăn quá nhiều có thể gây hại cho cơ thể, do vậy cần kiểm soát khẩu phần hợp lý.

16-20 hạt đậu phộng

Bà Preety Tyagi, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, khuyến cáo một phần đậu phộng hợp lý là khoảng một nắm tay, tương đương 40-50 gram, trung bình khoảng 16-20 hạt đậu phộng sống.

Nếu bạn dùng bơ đậu phộng, liều lượng an toàn là 1,5 muỗng canh, tương đương 32 gram mỗi ngày. Đây là mức tiêu thụ vừa đủ để nhận được các lợi ích sức khỏe mà không gây thừa calo.

Ăn bao nhiêu đậu phộng mỗi ngày là tốt nhất?- Ảnh 1.

Các dưỡng chất trong đậu phộng còn giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch

Ảnh: AI

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng cho biết ăn khoảng 42 gram đậu phộng mỗi ngày trong chế độ ăn ít chất béo bão hòa và cholesterol có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nắm đậu phộng 23 gram cung cấp khoảng 130-170 calo, chiếm khoảng 7% nhu cầu năng lượng của một người ăn 2.000 calo/ngày.

Bà Arti Johari, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cảnh báo rằng đậu phộng giàu calo và chất béo, do đó ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân.

Mỡ máu cao ăn yến mạch hay gạo lứt đem lại hiệu quả hơn?

Lợi ích dinh dưỡng của đậu phộng

Mỗi 100 gram đậu phộng chứa 25,8 gram protein, 8,5 gram chất xơ, 55,5% vitamin E, 75% niacin, 60% folate khuyến nghị mỗi ngày cùng các khoáng chất như magiê, photpho, kẽm và mangan.

Đậu phộng giàu chất béo không bão hòa đơn và đa, giúp tăng năng lượng, hỗ trợ miễn dịch, cải thiện chức năng não và phục hồi cơ bắp sau hoạt động.

Các dưỡng chất trong đậu phộng còn giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Tác hại khi ăn quá nhiều đậu phộng

Dù bổ dưỡng, ăn quá nhiều đậu phộng có thể gây một số vấn đề. A xít phytic trong đậu phộng có thể cản trở hấp thu sắt, kẽm, canxi và mangan nếu tiêu thụ quá mức, làm ảnh hưởng cân bằng khoáng chất trong cơ thể.

Ngoài ra, đậu phộng nhiều chất xơ, ăn quá nhiều trong một lần có thể gây táo bón, tiêu chảy hoặc đầy bụng, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Đậu phộng muối chứa nhiều natri, nếu ăn nhiều dễ làm tăng huyết áp.

Thời điểm và loại đậu phộng nên ăn

Bà Preety Tyagi cho rằng thời điểm ăn đậu phộng thích hợp là buổi sáng hoặc trong ngày, tránh ăn trước khi đi ngủ. Ăn vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và tiêu hóa.

Loại đậu phộng nên chọn là hạt rang nguyên vỏ, ít chế biến, nhiều chất xơ và giữ được dưỡng chất.

Bạn cần tránh đậu phộng chiên, muối nhiều hoặc phủ đường và dầu quá mức.

Đậu phộng tốt cho sức khỏe nhưng người mỡ máu cao cần lưu ý điều này

Đậu phộng tốt cho sức khỏe nhưng người mỡ máu cao cần lưu ý điều này

Đậu phộng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein và chất béo không bão hòa đơn, được nhiều chuyên gia đánh giá cao về lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, người bị mỡ máu cao cần lưu ý gì khi ăn đậu phộng?

Xem thêm bình luận