Huyết áp cao hay thấp nguy hiểm hơn trong mùa nắng nóng? Bác sĩ giải đáp

Trong thời tiết oi bức cực đoan, cả huyết áp cao lẫn huyết áp thấp đều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết huyết áp thấp nguy hiểm nhanh hơn khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Ông Sanjay Verma, bác sĩ Khoa Nội tổng quát tại Viện Tim mạch Fortis Escorts (Ấn Độ), cho biết nhiệt độ tăng cao làm cơ thể khó duy trì tuần hoàn máu và điều hòa thân nhiệt ổn định.

Người bị huyết áp thấp do mất nước thường cảm thấy chóng mặt, mệt lả, yếu sức hoặc ngất xỉu

Huyết áp thấp dễ gây nguy hiểm nhanh

Khi trời nóng, mạch máu giãn ra để cơ thể thoát nhiệt. Cùng lúc đó, cơ thể đổ nhiều mồ hôi nên mất nước và muối khoáng. Tình trạng này có thể khiến huyết áp giảm mạnh.

Người bị huyết áp thấp do mất nước thường cảm thấy chóng mặt, mệt lả, yếu sức hoặc ngất xỉu. Trường hợp nặng có thể dẫn đến kiệt sức vì nóng hoặc sốc nhiệt.

Ông Verma cho biết huyết áp thấp làm lượng máu đến các cơ quan quan trọng suy giảm nhanh. Tình trạng này khiến cơ thể lú lẫn, tăng áp lực lên thận và làm thân nhiệt tăng nguy hiểm.

Người trẻ khỏe mạnh vẫn có thể gặp tình trạng tụt huyết áp khi ở ngoài trời nóng quá lâu mà không bổ sung đủ nước.

Huyết áp cao cũng làm tăng rủi ro tim mạch

Thời tiết nắng nóng cũng gây nguy hiểm cho người bị huyết áp cao. Tim phải làm việc nhiều hơn để duy trì tuần hoàn máu và giữ ổn định thân nhiệt.

Căng thẳng do nhiệt có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, rối loạn nhịp tim hoặc khiến suy tim nặng hơn ở người có bệnh tim mạch.

Nhóm có nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý

Người lớn tuổi và người bị tăng huyết áp mạn tính dễ gặp biến chứng nguy hiểm khi nắng nóng kéo dài.

Trẻ em, người mắc tiểu đường, bệnh tim và lao động ngoài trời trong nhiều giờ cũng thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Các bác sĩ khuyến cáo cần đi cấp cứu ngay nếu xuất hiện triệu chứng lú lẫn, đau ngực, khó thở nghiêm trọng, ngất xỉu, nôn ói kéo dài hoặc nhiệt độ cơ thể vượt quá 40 độ C.

Để giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trong mùa nóng, các chuyên gia khuyên nên uống nước đều đặn ngay cả khi chưa thấy khát. Cơ thể đổ nhiều mồ hôi cần được bổ sung điện giải đầy đủ.

Người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp nên theo dõi huyết áp thường xuyên và dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ.

Quần áo rộng, sáng màu và không gian thông thoáng cũng giúp cơ thể giảm áp lực do nhiệt.