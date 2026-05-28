Phát hiện lợi ích bất ngờ của đậu nành với huyết áp

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ Nutrition, Prevention & Health (Anh), các nhà khoa học đã phân tích 12 nghiên cứu tại nhiều quốc gia về mối liên hệ giữa huyết áp với việc tiêu thụ các loại đậu và thực phẩm từ đậu nành, với quy mô từ khoảng 1.100 đến hơn 88.000 người tham gia. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ càng phù hợp, lợi ích càng rõ rệt, theo Health (Mỹ).

Theo nghiên cứu, người ăn nhiều thực phẩm từ đậu nành có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 19%

Ăn bao nhiêu để có lợi cho huyết áp?

Sau khi điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, chế độ ăn và mức độ vận động, các nhà nghiên cứu nhận thấy:

Người ăn nhiều các loại đậu có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 16% so với người ăn ít đậu.

Người ăn nhiều thực phẩm từ đậu nành có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 19%.

Một số mức tiêu thụ cụ thể cũng liên quan đến lợi ích rõ rệt:

Ăn khoảng 100 gram các loại đậu mỗi ngày giúp giảm 12 - 14% nguy cơ tăng huyết áp.

Ăn 170 gram đậu/ngày, nguy cơ có thể giảm tới 30%. Lượng này tương đương khoảng nửa chén đến một chén các loại đậu nói chung, như đậu Hà Lan hoặc đậu lăng nấu chín.

Ăn khoảng 60 - 80 gram đậu nành mỗi ngày giúp giảm 28 - 29% nguy cơ tăng huyết áp.

Theo bác sĩ tim mạch Sirisha Vadali, giám đốc Chương trình Chuyển hóa Tim mạch của HonorHealth (Mỹ), nghiên cứu này củng cố mạnh mẽ quan điểm rằng đậu và đậu nành có lợi cho việc phòng ngừa tăng huyết áp. Tuy nhiên, đây vẫn là nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định chắc chắn quan hệ nhân - quả. Ngoài ra, do các nghiên cứu sử dụng nhiều loại đậu khác nhau nên chưa thể kết luận loại nào có lợi hơn.

Vì sao đậu và đậu nành có thể giúp hạ huyết áp?

Theo tiến sĩ Dagfinn Aune, đồng tác giả nghiên cứu tại Trường Y tế công cộng Imperial College London (Anh), các loại đậu và đậu nành chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho huyết áp.

Đặc biệt, chất xơ có thể giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy sức khỏe đường ruột có liên quan đến khả năng điều hòa huyết áp.

Đậu nành còn chứa các isoflavone như genistein và daidzein - những hợp chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, lợi ích này cũng có thể liên quan đến việc đậu và đậu nành giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, trong khi béo phì là yếu tố nguy cơ lớn của tăng huyết áp.

Các chuyên gia cho biết đậu và thực phẩm từ đậu nành rất dễ đưa vào thực đơn hằng ngày. Tuy nhiên, với người chưa quen ăn nhiều đậu, việc tăng lượng chất xơ quá nhanh có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu tiêu hóa, do đó nên: