Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện lợi ích bất ngờ của đậu nành với huyết áp

Như Quyên
Như Quyên
28/05/2026 16:29 GMT+7

Một phân tích mới cho thấy chế độ ăn giàu 2 nhóm thực phẩm là các loại đậu và thực phẩm từ đậu nành có thể giúp ngăn ngừa tăng huyết áp.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ Nutrition, Prevention & Health (Anh), các nhà khoa học đã phân tích 12 nghiên cứu tại nhiều quốc gia về mối liên hệ giữa huyết áp với việc tiêu thụ các loại đậu và thực phẩm từ đậu nành, với quy mô từ khoảng 1.100 đến hơn 88.000 người tham gia. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ càng phù hợp, lợi ích càng rõ rệt, theo Health (Mỹ).

Phát hiện lợi ích bất ngờ của đậu nành với huyết áp - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu, người ăn nhiều thực phẩm từ đậu nành có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 19%

ẢNH MINH HỌA: NHƯ QUYÊN

Ăn bao nhiêu để có lợi cho huyết áp?

Sau khi điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, chế độ ăn và mức độ vận động, các nhà nghiên cứu nhận thấy:

  • Người ăn nhiều các loại đậu có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 16% so với người ăn ít đậu.
  • Người ăn nhiều thực phẩm từ đậu nành có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 19%.

Một số mức tiêu thụ cụ thể cũng liên quan đến lợi ích rõ rệt: 

  • Ăn khoảng 100 gram các loại đậu mỗi ngày giúp giảm 12 - 14% nguy cơ tăng huyết áp.  
  • Ăn 170 gram đậu/ngày, nguy cơ có thể giảm tới 30%. Lượng này tương đương khoảng nửa chén đến một chén các loại đậu nói chung, như đậu Hà Lan hoặc đậu lăng nấu chín.
  • Ăn khoảng 60 - 80 gram đậu nành mỗi ngày giúp giảm 28 - 29% nguy cơ tăng huyết áp.

Theo bác sĩ tim mạch Sirisha Vadali, giám đốc Chương trình Chuyển hóa Tim mạch của HonorHealth (Mỹ), nghiên cứu này củng cố mạnh mẽ quan điểm rằng đậu và đậu nành có lợi cho việc phòng ngừa tăng huyết áp. Tuy nhiên, đây vẫn là nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định chắc chắn quan hệ nhân - quả. Ngoài ra, do các nghiên cứu sử dụng nhiều loại đậu khác nhau nên chưa thể kết luận loại nào có lợi hơn.

Phát hiện lợi ích bất ngờ của đậu nành với huyết áp - Ảnh 2.

Các loại đậu và đậu nành chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho huyết áp

ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Vì sao đậu và đậu nành có thể giúp hạ huyết áp?

Theo tiến sĩ Dagfinn Aune, đồng tác giả nghiên cứu tại Trường Y tế công cộng Imperial College London (Anh), các loại đậu và đậu nành chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho huyết áp.

Đặc biệt, chất xơ có thể giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy sức khỏe đường ruột có liên quan đến khả năng điều hòa huyết áp.

Đậu nành còn chứa các isoflavone như genistein và daidzein - những hợp chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, lợi ích này cũng có thể liên quan đến việc đậu và đậu nành giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, trong khi béo phì là yếu tố nguy cơ lớn của tăng huyết áp.

Các chuyên gia cho biết đậu và thực phẩm từ đậu nành rất dễ đưa vào thực đơn hằng ngày. Tuy nhiên, với người chưa quen ăn nhiều đậu, việc tăng lượng chất xơ quá nhanh có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu tiêu hóa, do đó nên:

  • Bắt đầu với lượng nhỏ rồi tăng dần.
  • Rửa sạch đậu đóng hộp trước khi dùng.
  • Ngâm đậu khô qua đêm trước khi nấu.
  • Uống đủ nước để hỗ trợ tiêu hóa.

Tin liên quan

Các nhà khoa học phát hiện thêm thông tin về cà phê và huyết áp

Các nhà khoa học phát hiện thêm thông tin về cà phê và huyết áp

Nhiều người lo cà phê làm tăng huyết áp, nhưng các nghiên cứu mới cho thấy tác động của thức uống này phức tạp hơn tưởng tượng.

Tăng huyết áp: Ăn nhạt, tập thể dục tốt nhưng đừng bỏ quên điều này

Uống dầu cá có giúp kiểm soát huyết áp không?

Khám phá thêm chủ đề

huyết áp đậu nành đậu nành tốt cho huyết áp Tăng huyết áp Cholesterol ổn định đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận