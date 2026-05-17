Bác sĩ tim mạch chỉ cách giảm cholesterol tự nhiên trong 3 - 12 tuần

Bác sĩ tim mạch Karishma Patwa, hiện công tác tại chuỗi phòng khám tim mạch chuyên sâu Manhattan Cardiology (Mỹ), cho biết lối sống ảnh hưởng đáng kể đến mức cholesterol trong cơ thể. Theo bà, việc điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động và sinh hoạt lành mạnh có thể giúp cải thiện cholesterol ngay từ bây giờ, theo Men’s Health (Mỹ).

Có thể giảm cholesterol nhanh đến mức nào nhờ ăn uống và tập luyện?

Theo bác sĩ Tariqshah Syed, đang làm việc tại Holy Name Medical Center (Mỹ), việc cải thiện mức cholesterol tự nhiên có thể mất vài tuần đến vài tháng, tùy vào việc bạn tập trung nhiều vào ăn uống hay vận động:

Nếu chỉ thay đổi chế độ ăn: Giảm chất béo bão hòa, tăng chất xơ và hạn chế thực phẩm siêu chế biến có thể giúp hạ cholesterol trong vòng 3 - 12 tuần.

Đặc biệt, cần chú ý đến chất xơ hòa tan có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Loại chất xơ này giúp hệ tiêu hóa hạn chế hấp thu cholesterol. Mục tiêu là bổ sung 10 - 25 g chất xơ hòa tan mỗi ngày.

Nếu chỉ tập luyện: Chỉ tập luyện cũng có thể giúp cải thiện cholesterol trong 3 - 12 tuần. Tập thể dục giúp tăng HDL - loại cholesterol “tốt” có nhiệm vụ “dọn dẹp” LDL - cholesterol “xấu” trước khi chúng kịp tạo mảng bám nguy hiểm trong mạch máu.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy tập luyện chỉ thực sự hiệu quả khi đạt cường độ vừa đến cao. Bạn cần đốt khoảng 1.000 - 1.200 calo qua vận động để tạo thay đổi rõ rệt về cholesterol.

Nếu duy trì đều đặn cả cardio và tập sức mạnh, chỉ số mỡ máu có thể cải thiện sớm hơn, trong khoảng 4 - 8 tuần.

Kết hợp ăn uống và tập luyện: 2 yếu tố này có tác dụng cộng hưởng.

Chỉ ăn uống có thể giảm LDL khoảng 20%.

Chỉ tập luyện có thể giảm khoảng 10%.

Kết hợp cả hai có thể giúp giảm LDL đến 30%.

Như vậy, để mang lại hiệu quả giảm cholesterol tốt nhất, mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh lâu dài thông qua cả chế độ ăn uống và tập luyện.

Một số chế độ ăn đã được chứng minh tốt cho tim mạch

Dưới đây là 2 lối dinh dưỡng được các bác sĩ khuyên nên tuân theo vì sức khỏe tim mạch:

Chế độ ăn Địa Trung Hải: Ưu tiên thực vật, chất béo tốt, thay thịt đỏ bằng cá. Một nghiên cứu 25 năm cho thấy người duy trì chế độ này có cholesterol thấp hơn và giảm 23% nguy cơ tử vong sớm.

Chế độ ăn DASH: Tập trung vào rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít béo; hạn chế chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và nước ngọt có đường. Có nghiên cứu cho thấy sau 8 tuần, người theo DASH tăng HDL và giảm 8,8% nguy cơ tích tụ mảng xơ vữa so với người chỉ ăn rau và trái cây.

Cholesterol cao không phải là tình trạng “bất lực”. Chỉ cần thay đổi đúng cách trong ăn uống, vận động và lối sống, bạn hoàn toàn có thể thấy sự cải thiện rõ rệt chỉ sau vài tuần.