Sức khỏe tim mạch: 4 lời khuyên giúp tập thể dục an toàn sau tuổi 40

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát cholesterol và giảm nguy cơ đột quỵ, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Người tập thể dục nên kết hợp các bài sức bền như chạy bộ, đạp xe, đi bộ với các bài tăng sức mạnh như nâng tạ, squat. Tuy nhiên, ở tuổi trung niên, cơ thể thường phục hồi chậm hơn và nhiều người có thể đã mang sẵn các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường hoặc bệnh tim tiềm ẩn mà chưa biết.

Khi mới bắt đầu tập thể dục, người trên 40 tuổi nên khởi đầu với các bài tập nhẹ nhàng, sau đó tăng dần cường độ tập lên ẢNH: N.Quý tạo từ GM

Vì vậy, tập luyện đúng cách sẽ giúp bảo vệ tim tốt hơn và hạn chế rủi ro không mong muốn. Sau tuổi 40, người tập cần chú ý những điều sau:

Bắt đầu từ nhẹ rồi tăng dần

Một sai lầm khá phổ biến là nhiều người ít vận động trong thời gian dài nhưng khi quyết tâm tập lại chọn ngay những bài tập nặng như chạy cường độ cao, tập cường độ cao ngắt quãng HIIT hoặc chơi thể thao quá sức.

Tim và cơ bắp đều cần thời gian để thích nghi. Nếu mới bắt đầu thì người tập nên ưu tiên các bài tập nhẹ, chẳng hạn đi bộ nhanh, đạp xe chậm, bơi nhẹ hoặc yoga trong khoảng 15 - 20 phút mỗi buổi.

Sau vài tuần, khi cơ thể đã quen hơn, người tập có thể tăng dần thời gian và cường độ tập. Cách này giúp tim thích nghi tốt hơn và giảm nguy cơ chấn thương.

Ưu tiên các bài tập tốt cho tim

Không phải cứ tập càng nặng thì tim càng khỏe. Trên thực tế, những bài tập sức bền cường độ vừa thường mang lại lợi ích tim mạch rõ rệt hơn với người sau 40 tuổi.

Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, khiêu vũ, leo cầu thang đều là những lựa chọn phù hợp. Các bài tập này giúp tim hoạt động đều đặn hơn mà không tạo áp lực quá lớn lên cơ thể.

Ngoài ra, có thể kết hợp thêm các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp khoảng 2 buổi/tuần để duy trì khối cơ. Nếu bị đau khớp gối hoặc đau lưng thì bơi lội và đạp xe thường là lựa chọn phù hợp hơn chạy bộ vì ít gây áp lực lên khớp.

Kiểm tra sức khỏe nếu có nguy cơ tim mạch

Không phải ai sau tuổi 40 cũng cần đi khám tim mạch trước khi bắt đầu tập thể dục. Tuy nhiên, nếu có tiền sử huyết áp cao, tiểu đường, cholesterol cao, béo phì, hút thuốc lá lâu năm hoặc có người thân từng mắc bệnh tim sớm thì kiểm tra sức khỏe trước khi tập là điều nên cân nhắc.

Biết khi nào nên dừng tập

Tập thể dục rất tốt cho tim, nhưng cố gắng tập tiếp khi cơ thể đang phát tín hiệu bất thường có thể gây nguy hiểm. Mọi người nên ngừng ngay buổi tập nếu thấy đau tức ngực, khó thở nghiêm trọng, chóng mặt, buồn nôn, tim đập loạn nhịp hoặc cơn đau lan đến vai, cánh tay hay hàm, theo Everyday Health.